Saturn hatte es vorgemacht und das lässt sich Amazon nicht entgehen. Dort gibt es mittlerweile ebenfalls eine 3-für-2-Aktion. Das bedeutet ihr kauft drei Spiele für PS4 und Xbox One müsst aber nur zwei davon bezahlen. Damit ergeben sich je nach Zusammenstellung einige absolute Bestpreis und insgesamt interessante Rabatte gegenüber den besten Einzelpreisen.



So funktioniert die Amazon 3-für-2-Aktion: Legt einfach drei Spiele aus der Auswahl in euren Warenkorb. Anschließend wird an der Kasse automatisch der Preis des günstigsten Spieles als Rabatt vom Kaufpreis abgezogen.



Sichert euch den besten Rabatt: Allgemein ist bei solchen Aktionen zu empfehlen, dass ihr Spiele auswählt, die in einem ähnlichen Preissegment liegen. Dadurch könnt ihr euch den bestmöglichen Rabatt sichern. Ebenso ist es immer empfehlenswert die Einzelpreise im Vergleich bei idealo.de oder anderen zu prüfen und somit wirklich etwas zu sparen.



Wie lange gilt das Angebot? Die Amazon 3-für-2-Aktion ist bis zum 16. März oder solange der Vorrat reicht, gültig.

Amazon 3-für-2

3 Spiele für PS4 oder Xbox kaufen, 2 bezahlen

Damit ihr eine Idee davon bekommt, wie ihr einen guten Rabatt erhaltet, haben wir euch jeweils ein PS4- und ein Xbox-Bundle zusammengestellt. Mit diesen bekommt ihr die Spiele insgesamt zum Bestpreis und günstiger als im Vergleich zu den besten Einzelpreisen. Dabei sind mögliche Versandkosten für ab 18-Titel schon eingerechnet.

Spiele für die PS4: Im Preisvergleich kostet euch dieses Bundle insgesamt 72 Euro. Inklusive ab 18-Versand zahlt ihr bei Amazon dagegen nur 61,98 Euro. Damit spart ihr gegenüber den besten Einzelpreisen also 10 Euro.

Spiele für die Xbox One: Dieses Bundle für die Xbox bekommt ihr bei den besten Anbietern für 82,50 Euro. Dank des Angebots bei Amazon kostet es euch inklusive Versand allerdings nur 70,45 Euro. Die Ersparnis gegenüber den besten Einzelpreisen liegt also bei 12 Euro.

Amazon 3-für-2