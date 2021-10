Bei Amazon bekommt ihr den neuen 4K-Fernseher Xiaomi Smart TV P1 in der Größe 43 Zoll gerade für 363,99 Euro. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich dabei um den bislang günstigsten Preis für das im Juli 2021 erschienene Modell. Theoretisch bekommt ihr es zwar bei Alternate mit 349 Euro noch günstiger, hier kommen aber noch 14,99 Euro Versandkosten dazu, sodass ihr letztendlich genauso viel bezahlt wie bei Amazon.

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Das Angebot bei Alternate endet allerdings am Mittwoch, sofern es nicht schon früher ausverkauft ist. Falls Amazon nur mit Alternate mitgezogen ist, dürfte der Deal dort dann ebenfalls nicht mehr verfügbar sein.

Was bietet das Xiaomi Smart TV P1?

Bild: Das Xiaomi Smart TV P1 aus 2021 ist der Nachfolger des beliebten Xiaomi Smart TV 4s. Es handelt sich um einen 4K-Fernseher, der Android 10 bietet und dementsprechend über sehr guten App-Support verfügt. Bei der Bildqualität muss man, wie üblich in der Preisklasse, mit ein paar Einschränkungen leben, beispielsweise bei der Spitzenhelligkeit. Im Gegensatz zu Versionen mit 55 Zoll oder mehr verfügt die 43-Zoll-Variante zudem über ein IPS-Display mit geringerem Kontrast, dafür aber auch mit geringerer Blickwinkelabhängigkeit.

Gaming: Als Gaming-Fernseher ist das Xiaomi Smart TV P1 mittelmäßig geeignet. Der Input Lag liegt laut unabhängigen Messungen bei 25 bis 30 ms. Das ist zwar fürs Gaming zufriedenstellend, aber andere aktuelle Fernseher von beispielsweise Samsung, LG oder Sony reagieren deutlich schneller auf Eingaben. Richtiges HDMI 2.1 bekommt man in dieser Preisklasse zudem nicht, weil günstige 4K-TVs lediglich 60-Hz-Displays bieten. Immerhin verfügt das Xiaomi Smart TV P1 über ALLM, schaltet bei Verwendung einer Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Weitere TV-Angebote in der Alternate CyberWeek

Bei Alternate gibt es es übrigens gerade im Rahmen der CyberWeek noch eine Menge weiterer 4K-Fernseher im Angebot, darunter beispielsweise auch hochwertige Modelle von Samsung und Sony sowie Ambilight-TVs von Philips. Die Übersicht findet ihr hier: