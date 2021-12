Bei Amazon könnt ihr gerade den 4K-Fernseher Hisense OLED A81G in der Größe 55 Zoll für nur 738 Euro bekommen. Günstiger gab es das aus 2021 stammende Modell laut Vergleichsplattformen bislang noch nie, auch nicht zum Black Friday. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Hier findet ihr ihn:

Was bietet der Hisense OLED A81G?

Bild: Der Hisense A81G ist ein 4K-Fernseher aus 2021 und eine technisch nahezu identische Variante des Hisense A8G. Er bietet eine sehr hohe Bildqualität, was in erster Linie an der OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast liegt. Außerdem verfügt er über eine für ein günstiges OLED-TV recht gute Spitzenhelligkeit von 800 cd/m2, wodurch er HDR-Inhalte gut wiedergeben kann und sich auch für helle Räume eignet. Zum Vergleich: Der deutlich teurere LG OLED B19 kommt auf etwa 600 cd/m2.

Gaming: Wie der LG OLED A19 besitzt der Hisense OLED A81G lediglich ein 60-Hz-Display. Richtiges HDMI 2.1 gibt es daher nicht, auch mit der Xbox Series X und der PS5 bleibt ihr auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Immerhin wird ALLM unterstützt, der Fernseher schaltet bei Verwendung einer Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Zum Input Lag liegen uns leider keine Daten für dieses Modell vor, bei anderen Hisense-TVs aus 2021 wurden aber zwischen 10 und 16 ms bei 60 Hz gemessen, was sehr gute Werte fürs Gaming sind. Beim Hisense A81G dürfte der Input Lag nicht wesentlich höher ausfallen.

Betriebssystem und Sound: Der Hisense A81G benutzt Hisenses hauseigenes Betriebssystem VIDAA U5, das stabil läuft und weitgehend komfortabel zu bedienen ist. Die meisten großen Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video, Netflix, Youtube und DAZN werden unterstützt, so groß wie bei einem Android-TV ist die App-Auswahl allerdings nicht. Die Lautsprecher haben eine Gesamtleistung von 60 Watt, was etwas mehr ist, als man normalerweise in dieser Preisklasse bekommt. Allzu viel solltet ihr von ihnen trotzdem nicht erwarten.