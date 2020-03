Bei Amazon könnt ihr euch als Prime-Mitglied nun zwei Monate Kindle Unlimited gratis sichern und euch somit 19,98 Euro sparen. Das Angebot ist exklusiv für teilnahmeberechtigte Prime-Mitglieder. Ausgeschlossen sind dabei nur Kunden, die bereits Kindle Unlimited nutzen oder es in den letzten 12 Monaten genutzt haben. Dabei werden auch Gratiszeiträume des eBook-Abos gezählt.



Solltet ihr also bisher auf Kindle Unlimited verzichtet haben und Mitglied von Amazon Prime sein, könnt ihr das Angebot wahrnehmen.



Erst ab dem dritten Monat fällt die übliche Gebühr von 9,99 Euro pro Monat an. Um diese zu verhindern, könnt ihr das Abonnement nach dem Abschluss des Gratiszeitraums direkt wieder kündigen.

2 Monate Kindle Unlimited gratis sichern

Das bietet Kindle Unlimited: Mit dem Abo erhaltet ihr Zugriff auf über eine Million eBooks, darunter auch alle Bücher von Harry Potter. Des Weiteren gibt es einige e-Magazine und tausende Hörbücher mit Kindle Unlimited.



30 Tage Amazon Prime testen: Wer noch kein Mitglied bei Amazon Prime ist, kann auch eine 30-tägige Probemitgliedschaft abschließen. Diese ist kostenlos und ihr könnt mit ihr ebenfalls das Kindle Unlimited Angebot wahrnehmen. Des Weiteren habt ihr auf diese Weise Zugriff auf Prime Video und weitere Vorteile von Amazon Prime.

Amazon Prime gratis testen