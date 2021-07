Aktuell habt ihr die Möglichkeit euch Final Fantasy VII Remake Intergrade für die PS5 zum Spitzenpreis zu kaufen. Im Angebot bei Amazon gibt es das Spiel für nur 49,09 Euro. Günstiger gab es dieses bisher noch nicht zu kaufen. Damit spart ihr gegenüber dem nächstbesten Anbieter nochmal knapp fünf Euro.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade, PS5 für 49,09 Euro

Das erwartet euch mit dem FF7 Remake

Das Remake Intergrade zu Final Fantasy 7 bietet vor allem Verbesserungen an der Grafik, des Gameplays und am System an sich. Die große Neuerung ist zudem eine brandneue Episode mit dem Charakter Yuffie in der Hauptrolle.



Die Stadt Midgar erstrahlt in neuem Glanz mit verbesserten Texturen und besserer Beleuchtung. Zudem könnt ihr auf der PS5 den Grafik-Modus wählen, wodurch ihr FF7 in 4K erlebt. Wer sich für den Leistungsmodus entscheidet, bekommt stabile 60 FPS. Darüber hinaus erwartet euch ein Fotomodus und ihr könnt die Kämpfe mit dem PS5 DualSense-Controller genießen.

Wie gut das Final Fantasy 7 Remake an sich wurde, könnt ihr unserem ausführlichen Test entnehmen. Dieser basiert auf der PS4-Version aus dem Jahr 2020.

