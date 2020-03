Amazon hat wieder ein Angebot für alle mit einer Nintendo Switch. Es gibt das Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe zum neuen Bestpreis. Falls ihr also Mario Kart 8 Deluxe auf ganz neue Art spielen wollt, dann ist das Angebot nun einen Blick wert.



Das Lenkrad ist vom Controller-Hersteller Hori, die entsprechend gute 3rd-Party-Controller im Sortiment haben. So ist auch das Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe absolut top bewertet. Insgesamt bekommt es 4,5 von 5 Sterne bei über 100 Bewertungen. Es wird von vielen hervorgehoben, dass es gerade für Kinder bestens geeignet ist. Auch die Verarbeitung wird als hochwertig wahrgenommen.



Zum Lenkrad gehören auch passende Pedale. Außerdem habt ihr die Möglichkeit es am Tisch festzumachen.

So gut ist das Angebot: Bei Amazon kostet euch das Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe nur 64,10 Euro. Damit ist Amazon rund 20 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter. Gleichzeitig ist des der beste Preis, den es bisher für das Lenkrad gab.

Das passende Spiel dazu kaufen: Wer noch kein Mario Kart 8 Deluxe besitzt, sollte sich das für Nintendo Switch besser noch kaufen. Es ist der beste Arcade-Racer am Markt und bietet jede Menge Spielspaß. Bei Amazon gibt es das Spiel gerade für 49,99 Euro. Allerdings ist die Lieferzeit derzeit recht lange. Alternativ könnt ihr euch natürlich den eShop-Code kaufen.

