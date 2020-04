Derzeit gibt es bei Amazon im Angebot gleich mehrere interessante Deals rund um die PS4. Solltet ihr bisher noch auf eine PS4 Pro oder PlayStation VR verzichtet haben, könnt ihr das jetzt bei Amazon nachholen. Zudem sind aktuell drei Spiele für die PS4 ebenfalls günstiger.



Wie lange die Angebote gültig sind, ist uns leider nicht bekannt. Mindestens wohl solange der Vorrat reicht.

PS4-Angebote bei Amazon

PlayStation VR Megapack 2: Der perfekte Einstieg

So gut ist das Angebot: Ihr bekommt das PlayStation VR Megapack 2 mit fünf Spielen für nur 279,99 Euro und somit zum aktuellen Bestpreis.



Das beinhaltet das Megapack: Allen voran erhaltet ihr die PlayStation VR der zweiten Generation. Des Weiteren ist die PS4-Kamera enthalten. Somit ist alles vorhanden, was ihr für den Einstieg in die Virtual Reality braucht. Dazu gibt es diese Spiele:

Skyrim VR

Astro Bot: Rescue Mission

Resident Evil: Biohazard

Everbody's Golf

VR Worlds

"»Kreative, VR-exklusive Gameplay-Ideen eingebettet in eine zuckersüße Welt mit sympathischen Mini-Robotern. Ein Fest für Jump&Run-Fans!«"

Gerade Astro Bot ist nicht nur ein großartiges VR-Spiel, sondern allgemein ein sehr gutes Jump'n'Run. Entsprechend bekam es in unserem Test eine sehr gute Wertung von 88 Punkten. Unser Tester Manuel Fritsch kommt entsprechend zu einem sehr positiven Fazit:

Jetzt das PlayStation VR Megapack 2 für 279,99 Euro kaufen

PS4 Pro Bundle im Amazon Angebot

Jetzt die PS4 Pro kaufen: Wer noch auf die leistungsstärkste PlayStation verzichtet hat, kann sich bei Amazon nun ein besonders interessantes Bundle kaufen. Ihr erhaltet ihr die PS4 Pro im Naughty Dog-Bundle. Das bedeutet, dass euch folgende Spiele neben der PS4 Pro erwarten.

The Last of Us Remastered

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Uncharted 4: A Thief's End

Uncharted: The Lost Legacy

Im Angebot bei Amazon kostet die Konsole inklusive Versand 404,99 Euro. Damit ist Amazon rund 40 Euro günstiger als die nächstbesten Anbieter.

PS4 Pro Naughty Dog Bundle für 404,99 Euro

3 PS4-Spiele im Angebot günstiger

Bei Amazon gibt es derzeit nur drei Spiele für die PlayStation 4 günstiger. Es handelt sich dafür aber um drei sehr gute Titel, die Spielspaß garantieren.