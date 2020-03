Bei Amazon könnt ihr euch gleich drei sehr gute Spiele für die PS4 im Angebot günstiger kaufen. Damit steht einem Wochenende voller Spielspaß nichts im Wege. Im Deal bekommt ihr The Outer Worlds und den Doppelpack aus Assassin's Creed: Odyssey und Origins. Die Spiele erhaltet ihr bei Amazon jeweils zum aktuellen Bestpreis.



Das Fallout im All: In unserem Test zu The Outer Worlds hat das Spiel eine gute Wertung von 83 Punkten bekommen. Für unseren Autor Manuel Fritsch ist es ein »Betont altmodisches SciFi-Rollenspiel, das trotz kleiner Schwächen bei Action und Abwechslung mit viel Herz und witzigen Dialogen punktet.«. Mit dem Spiel macht ihr also nichts falsch, wenn ihr Rollenspiele mögt.

The Outer Worlds für 27,99 Euro

Assassin's Creed im Doppelpack: Zwei Spiele in einem Bundle gibt es mit Assassin's Creed: Odyssey und Assassin's Creed: Origins. Beide Spiele haben in unserem jeweiligen Test voll überzeugt und eine sehr gute Wertung von 88 Punkten erhalten. Odyssey hat dabei die typische Ubisoft-Formel perfektioniert und bietet mehr Rollenspiel, spannendere Geschichten und eine noch größere Welt als Origins.



Im Angebot bekommt ihr den Doppelpack und damit hunderte Spielstunden für nur 32,81 Euro. Den Preis erhaltet ihr durch einen Rabattgutschein, den ihr auf der Produktseite direkt unter dem Preis aktivieren könnt, falls noch nicht geschehen.

Assassin's Creed Doppelpack für knapp 33 Euro

