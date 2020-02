Noch bis zum 1. März könnt ihr euch bei Amazon mit einigen beliebten Serien eindecken und diese im Angebot günstiger kaufen. Für Serienfans gibt es Komplettboxen auf DVD und Blu-ray zu kaufen. Darunter finden sich ein paar echte Klassiker und top gelaufene Serien.

Serien-Boxsets bei Amazon kaufen

Serien im Angebot bei Amazon

Insgesamt sind 124 Komplettboxen bei Amazon im Angebot. Wir haben euch ein paar Serien herausgesucht, die ihr im Deal günstiger kaufen könnt. Eine Serie über einen Paketauslieferer, der mit Frau und Schwiegervater in einem Haus lebt, gehört dabei sicherlich zu den Highlights. Natürlich sprechen wir hier von The King of Queens. Hier bekommt ihr alle Folgen als Remastered auf Blu-ray zu sehen.

Serien-Boxsets bei Amazon kaufen