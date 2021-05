Bei Amazon könnt ihr das selbst zum regulären Preis schon sehr günstige Gaming-Headset Beexcellent GM-1 gerade noch günstiger bekommen. Es ist um 39 Prozent reduziert und kostet damit nur noch 15,88 Euro statt 25,99 Euro. Die Camouflage-Version bekommt ihr für 15,99 Euro. Das Beexcellent gehört zu den beliebtesten Gaming-Headsets auf Amazon. Bei mehr als 58.000 Bewertungen kommt es auf einen Schnitt von 4,3 von 5 Sternen. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gültig ist. Hier geht's zum Deal:

Beexcellent GM-1 Gaming Headset (PS4, PS5, Xbox, Switch) statt 25,99€ für 15,88€

Was bietet das das Beexcellent GM-1?

Anschlüsse und Kompatibilität: Das Beexcellent GM-1 ist ein kabelgebundenes Gaming-Headset, das über seinen vierpoligen 3,5-mm-Anschluss mit allen aktuellen Konsolen (also PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch) kompatibel ist. Zudem liegen ein USB-Adapter sowie ein Y-Splitter für die Nutzung am PC bei. Das Headset verfügt über LED-Beleuchtung an den Hörern, die aber nur beim Anschluss über USB funktioniert.

Sound: Die Tonqualität ist für ein derart günstiges Headset erstaunlich gut. Das Klangbild ist etwas bassbetont, was fürs Musikhören nicht optimal, aber für ein Gaming-Headset völlig in Ordnung ist. Dasselbe ließe sich übrigens auch über viele Gaming-Headsets sagen, die dreimal so teuer sind wie aktuell das Beexcellent GM-1. Wer bereit ist, noch mehr zu bezahlen, kann aber natürlich bessere Qualität bekommen. Einem guten Mittelklasseheadset wie beispielsweise dem HyperX Cloud Alpha ist das Beexcellent beim Klang deutlich unterlegen.

Mikrofon: Das Mikrofon bietet für die Preisklasse ebenfalls gute Qualität und gibt Sprache gut verständlich wieder. Im Gegensatz zum neueren Beexcellent GM-6 verfügt das GM-1 aber nicht über ein flexibles, biegsames Mikrofon. Es ist daher nicht so leicht in optimaler Entfernung vom Mund zu platzieren. Vom Mikro und der Beleuchtung abgesehen gibt es zwischen dem GM-1 und dem GM-6 übrigens kaum Unterschiede.

