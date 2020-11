Schon am vergangenen Freitag hat Amazon seine Black Friday Woche mit zahlreichen Angeboten und täglich neuen Deals gestartet. Nun steht offenbar auch der Start des richtigen Black Friday kurz bevor: Um Mitternacht sollen die Angebote an den Start gehen und zwei Tage lang laufen, also bis 23:59 Uhr am Freitag. Auf dieser Seite, auf der ihr jetzt schon die Angebote der Black Friday Woche seht, werdet ihr die Deals finden:

Amazon: Zu den Angeboten des Black Friday

Nicht alle Deals werden dabei die ganze Zeit über verfügbar sein. Manche starten erst später oder haben eine kürzere Laufzeit. Die besten Angebote dürften davon abgesehen natürlich schnell ausverkauft sein. Die Black Friday Woche läuft übrigens auch nach dem Black Friday noch weiter. Sie endet erst nach dem Cyber Monday am 30. November.

Diese Angebote gibt es jetzt schon bei Amazon

Schon jetzt hat Amazon eine Menge Deals zu bieten. Beispielsweise gibt es eine Menge Amazon-Eigenmarken im Angebot, von Fire TV Sticks über Tablets und Echo Lautsprecher bis hin zu günstigen Fire TVs von Grundig. Bei den Gaming-Deals bekommt ihr beispielsweise 12 Monate PS Plus günstiger. Im heutigen Tagesangebot findet ihr bis Mitternacht außerdem reduzierte 4K-Fernseher und Soundbars von Sony. Die Übersicht über alle Deals gibt's hier:

Amazon: Zu den Angeboten der Black Friday Woche

Weitere Black Friday Angebote

Auch andere Händler haben bereits Aktionen zur Black Friday Week mit vielen Angeboten gestartet. Bei MediaMarkt und Saturn gibt es beispielsweise hochwertige 4K-Fernseher mit HDMI 2.1 von Sony und LG und ein Bundle mit der Nintendo Switch Lite und Animal Crossing: New Horizons. Auch Otto hat einige interessante Gaming-Deals zu bieten. Hier haben wir euch die wichtigsten Infos zum Black Friday und eine Liste mit den besten Angeboten zusammengestellt:

1 1 Mehr zum Thema Black Friday 2020 Guide: So spart ihr am meisten beim Deal-Event des Jahres [Anzeige]