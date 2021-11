Nachdem es am Wochenende bereits Filme günstig zum Ausleihen gab, gibt es jetzt in der Black Friday Woche bei Amazon Prime Video Filme zum Kauf im Angebot. Die Deals gelten diesmal für alle, also nicht nur für Prime-Mitglieder. Die Liste der reduzierten Filme ist einige hundert Titel lang und reicht von alten Klassikern bis hin zu Blockbustern aus den letzten Jahren. Hier nur eine kleine Auswahl:

Zur Übersicht über alle reduzierten Filme geht es hier:

Serienstaffeln für 4,98 Euro im Angebot

Auch Serien gibt es im Angebot, für 4,98 Euro pro Staffel. Je nachdem, wie lang die jeweiligen Staffeln und Folgen sind, könnt ihr hier ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen. Dafür ist die Auswahl allerdings deutlich kleiner als bei den Filmen. Hier ein paar Beispiele:

Prime Channels und mehr

Falls ihr ein Prime-Abo habt, könnt ihr außerdem noch verschiedene Prime Channels drei Monate lang für 0,99 Euro im Monat abonnieren. Mit dabei sind beispielsweise der Anime-Channel Aniverse sowie der Kanal Arthouse CNMA, auf dem sich viele Kritikerlieblinge finden. Diese und weitere Black-Friday-Angebote auf Prime Video findet ihr hier:

Black Friday 2021: Die besten Deals

Amazon hat in seiner Black Friday Woche schon viele andere Angebote gestartet, auch eine Menge Spiele gibt es günstiger. Die Black-Friday-Aktionen bei MediaMarkt, Saturn, Otto und einigen anderen Händlern haben ebenfalls bereits begonnen, viele weitere Deals und Aktionen werden in den nächsten Tagen noch folgen. Mit unserer Übersicht bleibt ihr stets auf dem Laufenden: