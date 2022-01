Bei Amazon gibt es gerade einen kleinen Sale mit Spielen für Xbox One und Xbox Series (und auch ein paar PC-Spielen) als digitaler Download-Code. Dabei handelt es sich zu einem großen Teil um Titel, die von THQ Nordic beziehungsweise Deep Silver vertrieben werden, wie beispielsweise die Metro-Reihe. Die günstigsten Spiele gibt es schon für 3,99 Euro. Bislang macht Amazon keine Angaben dazu, wie lange die Aktion noch läuft. Hier findet ihr sie:

Vor dem Kauf solltet ihr beachten, dass es unter den reduzierten Spielen auch ein paar reine Windows-Downloadcodes gibt, mit denen ihr an der Xbox nichts anfangen könnt. Diese Spiele sind aber klar mit „Windows 10“ sowohl auf der Amazon-Shopseite als auch auf dem Bild unterhalb des Xbox-Logos gekennzeichnet. Hier eine Auswahl der reduzierten Xbox-Spielen, sortiert nach Preis:

Wenn ihr bei Amazon ein Spiel als Downloadcode kauft, wird euch der Code in der Regel direkt nach Abschluss des Bezahlvorgangs per E-Mail zugeschickt. Alternativ könnt ihr ihn auch in der Games- und Software-Bibliothek eures Amazon-Accounts finden.