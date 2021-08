Bei Amazon bekommt ihr den Fire TV Stick 4K jetzt zum halben Preis. Er kostet damit nur noch 29,99 Euro statt 59,99 Euro. Auch den normalen Fire TV Stick ohne 4K-Support gibt es günstiger, nämlich für 24,99 Euro statt 39,99 Euro. Mit 38 Prozent fällt der Rabatt hier also etwas geringer aus, allerdings handelt es sich dabei auch um die neue Version der 3. Generation aus 2021. Der Fire TV Stick 4K gehört noch der 2. Generation an und stammt aus 2018, eine aktuellere Version gibt es bislang nicht.

Die Angebote gibt es übrigens nicht nur bei Amazon, sondern auch bei einigen anderen Händlern, zum Beispiel bei Saturn und MediaMarkt:

Was bieten die Amazon Fire TV Sticks?

Mehr Apps & Sprachsteuerung: Die Amazon Fire TV Sticks dienen in erster Linie dazu, dass ihr an eurem Fernseher unkompliziert Apps und Sender nutzen könnt, die dieser nicht von sich aus unterstützt. Zudem bieten sie einige zusätzliche Funktionen. So liegt allen aktuellen Fire TV Sticks eine Fernbedienung mit integriertem Mikrofon bei, die Alexa-Sprachsteuerung bietet.

Unterschiede zwischen den Modellen: Der Fire TV Stick 4K unterstützt neben UHD-Auflösung (2160p) auch Dolby Vision. Beides fehlt dem normalen Fire TV Stick. Er unterstützt aber immerhin HDR und HDR10+, die Auflösung beträgt maximal 1080p (Full HD). Dafür hat der Fire TV Stick der 3. Generation eine neue Fernbedienung mit zusätzlichen Tasten für Prime Video, Netflix, Disney+ und Prime Music, die dem Fire TV Stick 4K fehlen. Der Fire TV Stick der 3. Generation hat übrigens auch einen deutlich schnelleren Prozessor als sein Vorgänger aus 2016, im Vergleich zum Fire TV Stick 4K gibt es aber kaum Unterschiede bei der Performance.

Fire TV Cube für 69,99 Euro im Angebot

Neben den Fire TV Sticks gibt es auch den Fire TV Cube günstiger, nämlich für 69,99 Euro statt 119,99 Euro. Er erfüllt sämtliche Funktionen, die auch der Fire TV Stick 4K bietet, und kann neben dem Fernseher auch zur Steuerung vieler anderer kompatibler Smart-Home-Geräte verwendet werden. Außerdem sind mit ihm Unterhaltungen mit Alexa auch dann möglich, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist. Im Vergleich zu den aktuellen Fire TV Sticks erreicht er in Benchmarks ungefähr die doppelte Geschwindigkeit.

