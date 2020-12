Bei Amazon bekommt ihr gerade den Fire TV Stick Lite für 17,53 Euro statt 38,50 Euro. Das ist ohnehin schon ein sehr günstiger Preis, aber es wird noch besser: Es gibt nämlich noch drei Monate Joyn Plus+ kostenlos oben drauf. Normalerweise kostet Joyn Plus+ 6,99 Euro im Monat. Allerdings: Das Angebot gilt nur für Neukunden von Joyn Plus+. Wer bereits Abonnent ist, bekommt lediglich den Fire TV Stick Lite günstiger.

Amazon Fire TV Stick Lite + 3 Monate Joyn Plus+ für 17,53€

Ihr solltet übrigens daran denken, euer Probeabo rechtzeitig vor Ablauf der drei Monate zu kündigen, sonst wird es in ein kostenpflichtiges Abo umgewandelt.

Was ist der Amazon Fire TV Stick Lite?

Mit dem Amazon Fire TV Stick könnt ihr auf eurem Fernseher viele Apps, beispielsweise verschiedene Streaming-Dienste, zum Laufen bringen, die sonst vielleicht nicht funktionieren würden. Außerdem wird der Stick mit einer Fernbedienung geliefert, die Alexa-Sprachsteuerung ermöglicht. Der Lite-Variante fehlen im Vergleich zur normalen Version des Fire TV Sticks ein paar Tasten auf der Fernbedienung, beispielsweise die Tasten zur Lautstärkeeinstellung.

Was bietet Joyn Plus+?

Der früher unter dem Namen Maxdome bekannte Streaming-Dienst Joyn Plus+ bietet unter anderem Live-Zugriff auf 65 Fernsehsender, von denen die meisten allerdings auch im Free TV empfangen werden können. Interessanter ist der Zugriff auf zahlreiche Filme uns Serien, die zum Teil exklusiv auf Joyn laufen.

Mit dabei sind unter anderem die Eigenproduktion Jerks mit Christian Ulmen und Fahri Yardim, die britische Kultserie Doctor Who und die amerikanische Thriller-Serie Fargo, deren vierte Staffel gerade gestartet ist. Unter den Filmen findet ihr beispielsweise eine Menge bekannter Reihen wie die Hobbit-Trilogie, Die Tribute von Panem und die Mission-Impossible-Reihe bis hin zu Rogue Nation.

Amazon Fire TV Stick Lite + 3 Monate Joyn Plus+ für 17,53€