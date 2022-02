Bei Amazon gibt es gerade mal wieder eine Menge hauseigene Produkte wie Fire TV Sticks, Fire Tablets, Echo-Lautsprecher und Kindle Readern im Angebot. Die Aktion läuft noch vier Tage lang. Hier findet ihr die Übersicht über sämtliche Deals:

Amazon Fire TV Stick & Fire TV Cube

Den Amazon Fire TV Stick gibt es sowohl in der normalen Version als auch in der 4K- und der Lite-Variante günstiger. Beim Standard- und beim 4K-Stick handelt es sich um die aktuelle Version, die im Vergleich zu älteren Modellen einen schnelleren Prozessor und zusätzliche Tasten an der Fernbedienung für Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music bietet. Beim Fire TV Stick Lite entfallen sowohl diese als auch weitere Tasten, zum Beispiel jene für die Einstellung der Lautstärke.

Wenn euch selbst der Fire TV Stick 4K noch nicht gut genug ist, könnt ihr auch für 79,99 Euro statt 119,99 Euro zum Fire TV Cube greifen, der über einen weit leistungsstärkeren Hexacore-Prozessor verfügt. Außerdem bietet er Sprachsteuerung ohne Fernbedienung, und zwar nicht nur für euren Fernseher, sondern auch für viele andere kompatible Geräte. Die Fire TV Sticks bieten zwar auch Sprachsteuerung (und zwar selbst in der Lite-Version), ihr müsst dazu aber die Mikrofon-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Amazon Echo

Bei den Echo-Lautsprechern, über die ihr euch mit Alexa unterhalten könnt, ist die Auswahl diesmal nicht allzu groß. Immerhin gibt es aber den Amazon Echo Dot der 4. Generation günstiger. Den Amazon Echo Show 5 der 2. Generation bekommt ihr im Bundle mit der Amazon Blink Outdoor HD-Kamera

Amazon Fire Tablets

Das Fire Tablet gibt es in den verschiedensten Varianten im Angebot. Die günstigste Version des Fire 7 mit 7 Zoll, 16 GB Speicher und Werbung kostet beispielsweise noch 39,99 Euro statt 54,99 Euro. Beim Fire HD 8 sind es bei der günstigsten Version mit 32 GB noch 74,99 Euro statt 99,99 Euro. Das Full-HD-Tablet Fire HD 10 ist in der 32-GB-Fassung von 149,99 Euro auf 109,99 Euro reduziert.

Amazon Kindle Reader

Auch den Amazon Kindle Reader gibt es in verschiedenen Fassungen günstiger. Das interessanteste Angebot dürfte neben dem gewöhnlichen Kindle mit Frontlicht, der von 79,99 Euro auf 54,99 Euro reduziert ist, die aktuelle Version des Kindle Paperwhite mit 8 GB Speicher und 6,8-Zoll-Display sein. Diese ist von 129,99 Euro auf 89,99 Euro reduziert. In beiden Fällen handelt es sich um die Versionen mit Werbung.