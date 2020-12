Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn könnt ihr gerade Ubisofts Open-World-Spiele Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion günstiger bekommen. Bei Amazon sind die Angebote Teil einer Ubisoft-Aktion. Der Preis von Assassin's Creed Valhalla liegt hier im Fall der PS4-Fassung (inklusive kostenlosem PS5-Upgrade) bei 49,89 Euro. Watch Dogs Legion kostet 39,99 Euro für die PS5 oder 44,99 Euro in der Limited Edition für PS4 und Xbox One. Hier findet ihr die Deals:

Bei MediaMarkt und Saturn sind die Angebote ein Teil größerer Weihnachtsaktionen, in denen es noch viele weitere Deals gibt und die noch bis zum 27. Dezember laufen. Der Preis von Assassin's Creed Valhalla (PS4, PS5, Xbox) wird hier mit 49,99 Euro angezeigt, der Preis von Watch Dogs Legion (PS4, PS5, Xbox) mit 39,99 Euro. Allerdings findet hier im Warenkorb noch die Anpassung an die aktuelle Mehrwertsteuer statt, sodass ihr letztendlich nur 48,73 Euro bzw. 38,98 Euro bezahlt. Hier geht's zu den Aktionen:

Beachtet bitte, dass ihr bei allen drei Händlern zusätzlich erhöhte Versandkosten bezahlen müsst (4,87€ bei Amazon, 4,99€ bei MediaMarkt und Saturn), weil die Spiele erst ab 18 freigegeben sind.

3 für 2 bei MediaMarkt: Spiele für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series

Bei MediaMarkt läuft zusätzlich gerade auch noch eine 3-für-2-Aktion, die auch für die oben genannten Titel gilt. Beim Kauf von drei Spielen für Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 oder PC bekommt ihr das günstigste geschenkt. Wenn ihr also beispielsweise Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion und Marvel's Spider-Man: Miles Morales für die PS4 gemeinsam in den Warenkorb legt, wird der Rabatt automatisch abgezogen und ihr zahlt für alle drei Spiele zusammen nur 106,35 Euro inklusive Versand. Das macht im Schnitt 35,45 Euro pro Spiel. Hier geht's zur Aktion:

Das Angebot gilt für alle lieferbaren Spiele für die genannten Konsolen, ausgenommen Cyberpunk 2077. Die Aktion läuft noch bis zum 21. Dezember.