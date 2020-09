Amazon hat gerade die MicroSD SanDisk Ultra mit 400 GB Speicherplatz für 44 Euro im Sonderangebot. Damit ist Amazon momentan der günstigste Händler, allerdings gemeinsam mit Saturn, wo es die SanDisk Ultra gerade ebenfalls Angebot gibt. Bei den meisten anderen Händlern liegt der Preis für das Modell mit 400 GB zwischen 50 und 60 Euro.

SanDisk Ultra MicroSD Speicherkarte (400 GB) für 44€ bei Amazon

SanDisk Ultra MicroSD Speicherkarte (400 GB) für 44€ bei Saturn

Bei beiden Anbietern ist der Versand kostenfrei, Saturn ermöglicht darüber hinaus die Abholung im Markt. Weder Amazon noch Saturn machen derzeit Angaben dazu, wie lange der Deals gültig sein wird.

Was bietet die SanDisk Ultra MicroSD?

Bei der SanDisk Ultra handelt es sich um eine MicroSD-Speicherkarte der Geschwindigkeitsklasse 10 und der UHS-Klasse U1. Mit einer Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s ist sie für den Einsatz in der Nintendo Switch, die mindestens 60 MB/s benötigt, sehr gut geeignet. Die Schreibgeschwindigkeit ist zwar deutlich geringer als bei teureren Karten wie der SanDisk Extreme, die fürs Aufnehmen von 4K-Videos gedacht sind. Das macht bei der Verwendung in der Switch aber wenig aus.

SanDisk Ultra MicroSD Speicherkarte (400 GB) für 44€ bei Amazon

Mit 400 GB Speicherplatz könnt ihr eine ganze Menge Spiele auf eurer Switch installieren. Selbst die aufwändigsten Switch-Titel belegen normalerweise deutlich unter 30 GB Speicherplatz, weil der interne Speicher der Switch nur 32 GB beträgt. The Legend of Zelda: Breath of the Wild braucht beispielsweise knappe 15 GB, bei der gerade erschienenen Klassiker-Kollektion Super Mario 3D All-Stars sind es nur gute 5 GB.

SanDisk Ultra MicroSD Speicherkarte (400 GB) für 44€ bei Saturn

Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD für die Nintendo Switch zu achten habt, solltet ihr euch vielleicht mal unsere Speicherkarten-Kaufberatung ansehen:

44 1 Mehr zum Thema Das sind die besten Nintendo Switch Micro-SD Karten 2020