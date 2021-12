Bei Amazon gibt es gerade die Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda im Sonderangebot. Die erst im November erschienene Retro-Konsole kostet statt 54,99 Euro nur noch 47 Euro. Noch günstiger findet ihr sie laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo. Hier findet ihr den Deal:

Amazon hat die Konsole auf Lager und kann sofort liefern, sie ist also garantiert noch rechtzeitig vor Weihnachten bei euch. Übrigens gelten über Weihnachten verlängerte Rückgabefristen bei Amazon: Wenn ihr bis zum 31. Dezember kauft und nicht zufrieden seid, könnt ihr den betreffenden Artikel bis zum 31. Januar zurückschicken.

Was ist die Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda?

80er-Stil mit Verbesserungen: Die Nintendo Game & Watch ist eine Retro-Konsole im Stil von Nintendos erstem Handheld, der in den 80ern in vielen verschiedenen Varianten erschien. Das Design der neuen Version ist dem der ältesten Modelle aus der Gold- und Silber-Serie am ähnlichsten. Nintendo erlaubt sich allerdings einige Freiheiten: Die Buttons und das Steuerkreuz scheinen eher dem Game Boy nachempfunden, außerdem wurde der Retro-Konsole ein Farbdisplay spendiert.

Drei Zelda-Spiele und ein Klassiker aus 1980: Bei der ursprünglichen Game & Watch war auf jeder Konsole nur ein einziges Spiel fest installiert, austauschbare Module gab es noch nicht. Die Neuauflage bietet da immerhin etwas mehr: Ihr bekommt die drei Zelda-Klassiker The Legend of Zelda (1987), den zweiten Teil The Adventure of Link (1988) und Link's Awakening (1993). Auf der alten Game & Watch sind diese Spiele nie erschienen. Als Bonus gibt es aber auch noch Vermin, das tatsächlich im Jahr 1980 Teil der Silber-Serie der Game & Watch war.