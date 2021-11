Bei Amazon gibt es gerade sowohl den Nintendo Switch Pro Controller als auch die Joy-Con Controller im Angebot. Auf den ersten Blick ist das gar nicht so leicht zu erkennen, denn auf den Produktseiten wird noch groß der Normalpreis angezeigt. Erst ein paar Zeilen tiefer findet ihr in kleinerer Schrift angegeben, wie viel ihr derzeit sparen könnt. Der Rabatt wird dann an der Kasse abgezogen.

Den Nintendo Switch Pro Controller bekommt ihr für 52,50 Euro statt 58,99 Euro. Die Joy-Con Controllern gibt es in den Farben Neon-Rot & Neon-Blau, Neon-Lila & Neon-Orange oder Neon-Grün & Neon-Pink für 58,72 bzw. 58,73 Euro. Etwas teurer ist die Fortnite Edition, die statt 68,99 Euro noch 61,40 Euro kostet.

Amazon gibt offiziell kein Ablaufdatum für die Angebote an, der Händler scheint damit aber vor allem auf die Singles Day Angebote bei MediaMarkt und bei Saturn zu reagieren. Diese bieten ähnliche Preise und enden bereits heute. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Amazon-Deals bald nicht mehr verfügbar sein werden. Falls ihr lieber bei MediaMarkt oder Saturn kaufen wollt, wo ihr die Bestellungen auch bei einem Markt in eurer Nähe abholen könnt, bringen euch diese Links zu den dortigen Singles Day Sales:

Auch Spiele für Nintendo Switch im Angebot

Neben Switch-Zubehör gibt es auch Switch-Spiele bei Amazon gerade günstiger. Der Rabatt wird ebenfalls erst an der Kasse abgezogen. Hier ein paar Beispiele:

Die Preise können sich allerdings jederzeit ändern. Auch bei den Spielen haben übrigens die Singles Day Sales bei Saturn und bei MediaMarkt ähnliche Deals zu bieten. Noch mehr reduzierte Switch-Spiele bei Amazon könnt ihr leicht finden, wenn ihr die aktuelle Liste der Gaming-Bestseller des Händlers durchgeht: