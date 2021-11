Bei Amazon könnt ihr die Nintendo Switch (Edition 2019) in Neon-Rot und Neon-Blau gerade für 269,95 Euro bekommen. Auf der Produktseite werden zwar noch 289 Euro angezeigt, was bei Amazon inzwischen der reguläre Preis ist. Jedoch werden durch einen Rabattgutschein an der Kasse nochmal 19,05 Euro abgezogen. Dazu müsst ihr nur auf das Kästchen neben dem Feld „Coupon“ klicken, das ihr auf der Produktseite unterhalb der Preisangabe findet.

Der Gutschein gilt prinzipiell noch bis zum 10. November. Wir würden uns jedoch nicht darauf verlassen, dass das Angebot noch so lange verfügbar ist. Bereits während des Verfassens dieses Artikels hat sich die Verfügbarkeit der Switch auf Amazon von „versandfertig in 1 bis 2 Tagen“ auf „versandfertig in 6 Tagen“ verschlechtert. Es würde uns deshalb nicht wundern, wenn die Konsole schon im Laufe des heutigen Tages ausverkauft wäre.

Nintendo Switch: Edition 2019 oder lieber OLED?

Die Preise der Nintendo Switch in der Version aus 2019 sind seit dem Sommer deutlich gesunken, was mit dem Erscheinen der neuen Nintendo Switch OLED Anfang Oktober. Die Nintendo Switch OLED bietet einige Vorteile gegenüber dem älteren Modell, beispielsweise einen besseren Standfuß und etwas mehr Speicher (64 GB statt 32 GB).

Das wichtigste Verkaufsargument ist aber natürlich das neue OLED-Display, das perfektes Schwarz, hohen Kontrast und eine hervorragende Farbdarstellung bietet. Mehr Rechenleistung bekommt ihr mit der Nintendo Switch OLED allerdings nicht. Ob sich der Aufpreis zur normalen Switch lohnt, hängt deshalb auch davon ab, ob ihr sie häufig im Handheld-Modus verwendet oder ob ihr sie sowieso vor allem an den Fernseher anschließt.

Nintendo Switch OLED + Metroid Dread für 399€

Die Nintendo Switch OLED sollte eigentlich zu Preisen von ungefähr 360 Euro verkauft werden, ist aber derzeit nahezu ausverkauft und laut Vergleichsplattformen nur zu stark überhöhten Preisen verfügbar. Lediglich bei Otto könnt ihr sie zu einem einigermaßen vernünftigen Preis bestellen, nämlich für 399 Euro inklusive Metroid Dread. Auch Otto kann allerdings nicht sofort liefern, verspricht aber immerhin, dass ihr die Konsole noch vor Weihnachten bekommt.