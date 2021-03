In den Oster-Angeboten von Amazon gibt es mal wieder interessante neue Deals. Unter anderem sind nun einige Samsung-Fernseher reduziert. Während die Oster-Aktion bis zum 31. März dauert, gibt es die Samsung-Deals aber nur bis morgen. In diesem Artikel verschaffen wir euch einen kurzen Überblick. Wer lieber direkt zu den Oster-Angeboten bei Amazon will, findet diese hier:

Zu den Oster-Angeboten bei Amazon

8K-Fernseher Samsung Q700T

Den 8K-Fernseher Samsung Q700T bekommt ihr bei Amazon heute für 1.428 Euro in 55 Zoll oder 1.679 Euro in 65 Zoll. In beiden Fällen ist Amazon laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter. Der Q700T ist Samsungs günstigstes 8K-Modell aus 2020 und besitzt lediglich ein 60-Hz-Display. HDMI 2.1 wird also zwar unterstützt, um 8K 60 Hz zu ermöglichen, aber 4K 120 Hz gibt es nicht. Davon abgesehen bietet der Q700T eine hohe Bildqualität und niedrigen Input Lag.

Samsung QLED Q700T (8K, 55 oder 65 Zoll) ab 1.428 Euro bei Amazon

Samsung Q80T mit 75 Zoll und HDMI 2.1

Im Gegensatz zum Q700T unterstützt der Samsung Q80T HDMI 2.1 mit 4K 120 Hz. Im Vergleich zum günstigeren Q70T bietet er zudem eine deutlich höhere Bildqualität, unter anderem dank Full Array Local Dimming. Leider ist nur die Version in 75 Zoll reduziert, und zwar von 2.199 Euro auf 2.049 Euro. Auch hier ist Amazon laut Vergleichsplattformen gerade am günstigsten.

Samsung QLED Q80T (4K, 75 Zoll, HDMI 2.1) statt 2.199€ für 2.049€ bei Amazon

Samsung The Frame 2020 in 43 und 50 Zoll

Auch den Samsung The Frame gibt es günstiger, jedoch nur in den Versionen mit 43 und 50 Zoll, die im Gegensatz zu größeren Varianten lediglich 60 Hz und dementsprechend kein HDMI 2.1 bieten (auch wenn die Shopseite von Amazon etwas anderes behaupten mag). Der The Frame zeichnet sich nicht zuletzt durch sein Bilderrahmen-Design aus. Ansonsten bietet er die übliche QLED-Qualität und ist in etwa auf dem Stand des Q70T. Die Modelle kosten 699 bzw. 799 Euro.

Samsung The Frame 2020 (4K, QLED, 43 oder 50 Zoll) ab 699€ bei Amazon

Samsung TU7199 in 58 Zoll

Falls auch weder 8K-Auflösung noch HDMI 2.1 oder Bilderrahmen-Design sonderlich interessiert, dann ist der Samsung TU7199 der beste Deal für euch. 58 Zoll gibt es hier schon für 549 Euro. Auf die verbesserte Farbdarstellung durch QLED müsst ihr zwar verzichten, aber ihr bekommt einen Fernseher mit niedrigem Input Lag gutem App-Support und hohem Kontrast dank VA-Panel. Auch dieses Modell gibt es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo günstiger.

Samsung TU7199 (4K, 58 Zoll) für 549€ (UVP: 799€)