Sowohl bei Otto als auch bei Amazon bekommt ihr gerade den aktuellen Microsoft Xbox Wireless Controller für die Xbox Series in Pulse Red für 45,62 Euro. Laut Vergleichsplattformen sind die beiden Händler damit momentan die günstigsten Anbieter. Das gilt übrigens nicht nur für die rote Version, auch die anderen Varianten gibt es gerade nirgendwo sonst so günstig.

Die Sache hat allerdings einen Haken: Amazon hat den Controller nämlich gerade gar nicht auf Lager, hier müsst ihr eventuell ein bis zwei Monate auf die Lieferung warten. Otto hingegen liefert in zwei bis drei Werktagen. Hier kommen aber noch 2,95 Euro Versandkosten hinzu, sofern ihr keine Liefer-Flat besitzt. Eine Liefer-Flat könnt ihr als Neukund:innen sechs Monate lang kostenlos bekommen. Mehr dazu erfahrt ihr auf Ottos Infoseite.

So sieht das Design des Pulse Red aus

Der Xbox Series Controller in Pulse Red ist nicht einfach nur rot, sondern hat eine weiße Unterseite. Anders als beim Modell in Robot White sind auch die Sticks und die Menü- und Share-Knöpfe rot statt schwarz, sogar die Buchstaben in den Buttons sind rot. Damit hier die Farbcodierung nicht völlig verloren geht, gibt es neben den Buttons kleine farbige Punkte. Die Buttons selbst sowie die Schultertasten, Trigger und auch das D-Pad sind weiterhin schwarz.

Was bietet der neue Microsoft Xbox WirelessController?

Der Microsoft Xbox Wireless Controller für die Xbox Series ist eine Weiterentwicklung des Vorgängers für die Xbox One, der allerdings nicht allzu viel anders macht. Die auffälligste Verbesserung ist das neue D-Pad, das mit seinem tellerförmigen Design an das des Xbox Elite Controllers erinnert und sehr präzise reagiert. Außerdem gibt es einen neuen Share-Button sowie ein paar kleinere Verbesserungen wir zum Beispiel eine geringere Latenz. Der Xbox Series Controller ist auch mit der Xbox One kompatibel und umgekehrt.

