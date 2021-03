Bei Amazon und auch bei Otto könnt ihr gerade The Outer Worlds für die Nintendo Switch im Sonderangebot für 19,99 Euro statt 59,99 Euro bekommen. Die beiden Händler sind damit laut Vergleichsplattformen die derzeit günstigsten Anbieter. Bei Otto müsst ihr allerdings noch Versandkosten von 2,95 Euro dazurechnen, falls ihr nicht über eine Liefer-Flatrate verfügt. Hier findet ihr die Deals:

The Outer Worlds statt 59,99€ für 19,99€ bei Amazon

Was bietet The Outer Worlds?

Reisen zu fremden Planeten: The Outer Worlds stammt vom renommierten Rollenspiel-Entwicklerstudio Obsidian Entertainment, das unter anderem für Fallout: New Vegas und Pillars of Eternity verantwortlich ist. Es handelt sich um ein Science-Fiction-Spiel, in dem wir mehrere Planeten und eine weitläufige Raumstation bereisen. Die Ausmaße eines Fallout solltet ihr dabei aber nicht erwarten, die Areale sind vergleichsweise eng begrenzt.

Jede Menge Satire: Dafür punktet The Outer Worlds mit seinen verschrobenen Charakteren, den humorvollen Dialogen und dem interessanten Szenario: Wir befinden uns in einer dystopischen Zukunft, in der Großkonzerne die Macht übernommen haben und das Gesetz des Marktes über allem steht. Die Spielwelt bietet viel Raum für beißende Satire, bleibt aber trotzdem glaubwürdig.

Shooter und RPG: Die Kämpfe in The Outer Worlds spielen sich im Wesentlichen wie in einem First Person Shooter, wobei unsere Charakterwerte jedoch viel zum Erfolg beitragen. Haben wir unsere Spielfigur klug aufgelevelt, werden wir mit unseren Feinden recht leicht fertig, zumal wir auf jede Mission zwei Begleiter mitnehmen können, die uns unter die Arme greifen. Viele Aufträge können wir alternativ auch schleichend ausführen. Ein großer Teil des Spiel besteht zudem aus Erkundung und Dialogen.

Mehr über The Outer Worlds könnt ihr im großen GamePro-Test erfahren:

