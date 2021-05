Philips ist gerade die Marke der Woche bei Amazon. Das bedeutet: Neben diversen Kopfhörern und einer Soundbar bekommt ihr auch einige 4K-Fernseher günstig im Angebot. Den Mittelklassefernseher Philips PUS8505 gibt es in verschiedenen Größen von 43 bis 75 Zoll, daneben ist auch der hochwertige Philips OLED705 reduziert. Beide Modelle stellen wir euch in diesem Artikel kurz vor. Die Übersicht über alle Deals der Aktion findet ihr hier:

Amazon: 4K-Fernseher und Kopfhörer von Philips im Angebot

Die Angebote gelten prinzipiell noch bis Ende der Woche, einige Produkte dürften aber sehr viel schneller ausverkauft sein.

Philips PUS8505 von 43 bis 75 Zoll

Den Philips PUS8505 gibt es in sechs verschiedenen Größen von 43 bis 75 Zoll günstiger. Die Preise reichen von 419 Euro bis 1.299 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon in allen Fällen zumindest dann der derzeit günstigste Anbieter, wenn man die bei anderen Online-Händlern oft hohen Versandkosten einberechnet. Die Modelle in 50 und 65 Zoll bekommt ihr mit 479 bzw. 779 Euro nach Angaben von Idealo sogar günstig wie nie zuvor.

Philips PUS8505 (4K, Ambilight, 43 bis 75 Zoll) ab 419 Euro bei Amazon

Der Philips PUS8505 ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2020 mit für den Preis recht guter, wenn auch nicht sonderlich beeindruckender Bildqualität. Zwischen den verschiedenen Größen gibt es deutliche Unterschiede: Bei 43 und 65 Zoll wird ein IPS-Panel mit deutlich geringerem Kontrast verwendet. Dafür ist zwar die Blickwinkelabhängigkeit geringer, wir würden euch aber trotzdem zum Kauf eines der anderen Modelle raten, die ein kontrastreiches VA-Panel verwenden.

Das beeindruckendste Feature des Philips PUS8505 ist Ambilight. Hierbei wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, um für eine passende Atmosphäre im Raum zu sorgen und den Bildschirm noch größer aussehen zu lassen. Fürs Gaming ist der PUS8505 mit einem Input Lag von circa 20 ms recht gut geeignet, auch wenn aktuelle TVs von LG, Samsung oder Sony zum Teil noch deutlich schneller reagieren. HDMI 2.1 gibt es leider nicht.

Philips PUS8505 (4K, Ambilight, 43 bis 75 Zoll) ab 419 Euro bei Amazon

Philips OLED705 in 55 und 65 Zoll

Den Philips OLED705 bekommt ihr in den Größen 55 und 65 Zoll günstiger. Für die kleinere Version müsst ihr nur 1.099 Euro zahlen - ein ziemlich guter Preis für einen hochwertigen OLED-Fernseher. Die 65-Zoll-Version ist mit 1.499 Euro deutlich teurer.

Philips OLED705 (4K, Ambilight, 55 oder 65 Zoll) ab 1.099 Euro bei Amazon

Der Philips OLED705 ist dem PUS8505 bei der Bildqualität weit überlegen. Die OLED-Technologie sorgt für perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast. Auch bei der Farbdarstellung schneidet der OLED705 deutlich besser ab. Der Input Lag beträgt laut unabhängigen Messungen 15 ms bei 60 Hz, nur eine Millisekunde mehr als beim beliebten LG OLED CX. Leider besitzt der Philips OLED705 keinen HDMI-2.1-Anschluss. Ambilight ist aber natürlich auch hier mit dabei.