Bei Amazon läuft noch bis zum 28. Februar die Popcorn-Woche mit zahlreichen Sonderangeboten rund um Film und Fernsehen. So gibt es beispielsweise viele digitale Filme und Serien günstiger. Außerdem gibt es verschiedene Aktionen, in denen ihr Mengenrabatt beim Kauf von DVDs und Blu-rays bekommt. Ein paar Fernseher gibt es ebenfalls im Angebot, in diesem Artikel stellen wir euch die Highlights vor. Wer lieber gleich zur Übersicht über die Aktion möchte, findet diese hier:

Amazon Popcorn-Woche: Zu den Angeboten

TCL BP615 ab 299 Euro

Den TCL BP615 bekommt ihr bei Amazon gerade in der Größe 43 Zoll für 299 Euro. Das ist der bisher günstigste Preis, laut Vergleichsportalen war das Modell bisher nie für weniger als 419 Euro zu bekommen. Dazu sollte man allerdings wissen: Der BP615 ist in Deutschland noch nicht lange auf dem Markt und derzeit fast nur bei Amazon verfügbar. Ein starker Rabatt ist es es trotzdem. Für 399 Euro bekommt ihr übrigens die Version in 55 Zoll.

TCL 43BP615 (4K, 43 Zoll) für 299 Euro bei Amazon

Über die Qualität des TCL BP615 können wir leider nicht viel sagen, weil es noch kaum Testberichte gibt. Auf die Rezensionen auf Amazon sollte man auch nicht viel geben, da sie größtenteils von Vorgängermodellen stammen. Mit Sicherheit wissen wir, dass es sich um ein Android TV mit gutem App-Support handelt. Ausgehend von Erfahrungen mit ähnlichen TCL-Modellen wie dem P615 würden wir mit für den Preis guter Bildqualität, aber einem etwas langsamen Prozessor rechnen, was zu langen Ladezeiten führen kann.

TCL 55BP615 (4K, 55 Zoll) für 399 Euro bei Amazon

Fürs Gaming dürfte sich der TCL BP615 recht gut eignen. Zwar liegen uns zu diesem Modell keine Zahlen vor, aber selbst ältere Low-Budget-TVs von TCL hatten mit etwa 20 bis 25 ms einen akzeptablen Input Lag. Bei TCLs Mittelklasse-Fernsehern aus 2020 liegt er sogar noch deutlich niedriger. Deshalb dürfte sich auch bei BP615 die Eingabeverzögerung in Grenzen halten.

TCL P815 und TCL QLED C715 im Angebot

Wenn ihr etwas höhere Qualität wollt, könnt ihr auch zum TCL P815 oder zum TCL C715 greifen. Ersteren bekommt ihr für 499 Euro in 55 Zoll, den C715 für 469 Euro in 50 Zoll. Beide Modelle zeichnen sich gegenüber dem BP615 vor allem durch ein besseres Bild aus. Beim C715 ist dies nicht zuletzt Resultat der QLED-Technologie, die für bessere Farbwiedergabe sorgt.

TCL 55P815 (4K, 55 Zoll) für 499,99 Euro bei Amazon

Außerdem verspricht TCL beim C715 eine Senkung des Input Lags im Gaming-Modus auf bis zu 10 ms. Damit ist das Modell ein guter Tipp für alle, die einen guten, aber nicht zu teuren Gaming-Fernseher suchen. Beim Prozessor solltet ihr aber keinen großen Fortschritt gegenüber dem BP615 erwarten. Das gilt sowohl für den C715 als auch für den P815.

TCL 50C715 (4K, 50 Zoll, QLED) für 469 Euro bei Amazon