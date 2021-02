Schon seit dem 19. Februar läuft bei Amazon die Popcorn-Woche mit zahlreichen Angebote rund um Film und Fernsehen. So gibt es beispielsweise eine 3-für-2-Aktion mit DVDs und Blu-rays sowie zahlreiche reduzierte digitale Filme und Serien. Prime-Mitglieder haben zudem die Möglichkeit, über 300 Filme für je 99 Cent zu leihen. Auch Fernseher und Zubehör gibt es günstiger. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Amazon Popcorn-Woche: Zu den Angeboten

Heute geht die Aktion nun zu Ende. Zum Abschluss gibt es aber nochmal ein paar neue Angebote: Eine kleine Auswahl an 4K-Fernsehern von Sony ist reduziert. Dabei handelt es sich um Modelle der unteren bis mittleren Preisklasse. Hier findet ihr sie:

Amazon: 4K-Fernseher von Sony im Tagesangebot

Sony X7055 in 49 und 55 Zoll

Den Sony X7055 in 49 Zoll bekommt ihr bei Amazon heute für 494 Euro statt 572,99 Euro. Alternativ könnt ihr für 559 Euro statt 620,20 Euro zur Version mit 55 Zoll greifen. In beiden Fällen ist Amazon laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Anbieter.

Sony X7055 (4K, 49 Zoll) statt 572,99€ für 494€ bei Amazon

Der Sony X7055 (teils auch XH7055 genannt) gehört zu Sonys günstigsten 4K-TVs aus 2020. Qualitativ ist er aber etwas höher einzuschätzen als viele Low-Budget-Modelle anderer Hersteller. So kommt hier Sonys Triluminos-Technik zur besseren Farbwiedergabe zum Einsatz, die vergleichbar ist mit Samsungs QLED-Technik und der NanoCell-Technik von LG. Als Gaming-TV ist er gut geeignet, der Input Lag liegt bei etwa 12 ms. 120 Hz oder HDMI 2.1 gibt es zu diesem Preis aber natürlich nicht.

Sony X7055 (4K, 55 Zoll) statt 620,20€ für 559€ bei Amazon

Sony XH8096 in 49 oder 85 Zoll

Den Sony XH8096 gibt es entweder in moderaten 49 oder in riesigen 85 Zoll. Für die kleinere Version bezahlt ihr 609 Euro (UVP: 799 Euro), die größere kostet statt 2.116,90 Euro noch 1.899 Euro. Auch hier ist Amazon laut Vergleichsplattformen in beiden Fällen am günstigsten.

Sony XH8096 (4K, 49 Zoll) für 609€ bei Amazon

Anders als der X7055 verfügt der XH8096 über ein Android-Betriebssystem, das einen deutlich umfangreicheren App-Support bietet. Der Input Lag fällt mit circa 10 ms sogar noch niedriger aus. Zwischen den Größen gibt es Qualitätsunterschiede: Während die 49-Zoll-Version ein Edge-Display verwendet, das das Bild von den Rändern her beleuchtet, sorgt bei der 85-Zoll-Version ein Direct-LED-Display für gleichmäßige Ausleuchtung. Der 85-Zoll-Fernseher besitzt zudem die besseren Lautsprecher.

Sony XH8096 (4K, 85 Zoll) statt 2.116,90€ für 1.899€ bei Amazon