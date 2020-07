Corona hat nicht nur den Einzelhandel lange Zeit stark beeinflusst und macht das noch immer, sondern selbst bei den großen Online-Händler für Veränderungen gesorgt. Während Amazon aktuell Sommerangebote anbietet, scheint der Amazon Prime Day 2020 nicht wie gewohnt stattzufinden.



Zuletzt gab es durch die Nachrichtenagentur Reuters die Meldung, dass Amazon plant, den Prime Day 2020 in den August zu verschieben. Nun sind neue Leaks aufgetaucht, die einen noch späteren Termin nennen.

Wann findet der Amazon Prime Day 2020 statt?

Deal-Event wohl verschoben: Normalerweise findet der Amazon Prime Day im Juli statt. Dabei in der Regel in der Mitte des Monats. Im Mai berichtete das Wall Street Journal, dass der Amazon Prime Day 2020 im Herbst erfolgen soll. Das lässt vom Datum her natürlich einiges an Spielraum zu. Weiter eingegrenzt wird es nun aber durch geleakte E-Mails von Amazon (via Business Insider). Laut diesen Mails findet der Amazon Prime Day 2020 im Oktober statt.

Neben der Cyberweek im November, die rund um den Black Friday stattfindet, ist der Prime Day einer der umsatzstärksten Tage im Online-Handel weltweit. Vergangenes Jahr hat Amazon den Prime Day erstmals auf 48 Stunden ausgedehnt und mehr als 175 Millionen Produkte versandt. Bestseller waren die Amazon Eigenmarken wie der Fire TV Stick oder die Alexa- und Echo-Produkte.

Wie funktionieren die Deals am Prime Day?

Vielzahl großartiger Angebote: Der Amazon Prime Day dürfte wieder an zwei Tagen stattfinden. Damit bleiben 48 Stunden für spannende Angebote. An diesen Tagen gibt es jeweils stündlich neue Blitzangebote und dazu noch besondere Tagesangebote. Die sehr guten Deals sind dabei in ihrer Stückzahl recht begrenzt, sodass sie häufig schon vor Ablauf des Angebots ausverkauft sind.

Das bietet Amazon Prime

Wie es der Name schon verrät, sind die Angebote am Amazon Prime Day exklusiv für die Prime-Mitglieder. Solltet ihr das zu dem Zeitpunkt nicht sein, könnt ihr einfach für 30 Tage eine kostenlose Probemitgliedschaft abschließen. Für Studenten gilt diese sogar 12 Monate*.

Als Prime-Kunde bekommt ihr eine schnelle und kostenlose Lieferung. Des Weiteren erhaltet ihr Zugriff auf Prime Video, Twitch Prime und profitiert immer wieder von neuen speziellen Angeboten. Denkt aber daran, das Abo rechtzeitig wieder zu kündigen.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen*

Die besten Angebote am Prime Day 2019

Natürlich wissen wir nicht, was uns 2020 an Angeboten erwartet. Es ist allerdings davon auszugehen, dass allen voran die Amazon Geräte wie der Echo und Kindle im Deal sein werden. Gleichzeitig dürfte in dem Zeitraum des Prime Days die neue Konsolengeneration erscheinen. Es könnte also sein, dass es starken Rabatten von PlayStation 4 und Xbox One X kommt. Beim Amazon Prime Day 2019 gab es unter anderem diese Angebote.

Wie gut sind die Angebote am Prime Day?

Es gibt natürlich nicht für alle Produkte 80 Prozent und mehr an Rabatt, selbst wenn sie so beworben werden. Allerdings sind in der Regel einige absolute Bestpreise dabei und mit Sicherheit bekommt ihr einige der Angebote zu dem Zeitpunkt jeweils nicht günstiger.



Am besten ist es schlicht immer die Preise zu vergleichen und das vielleicht nicht nur über die letzten Tage, sondern über mehrere Monate. Das könnt ihr bei Vergleichen wie idealo einstellen und seht direkt wie stark das Angebot wirklich ist.