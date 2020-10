An Tag zwei des Prime Days hat Amazon einiges auf Lager - auch für Fans von Son Goku und Co. Die Aktion heißt "Anime 3 für 2" und ist schnell erklärt. Ihr sucht euch drei DVD- oder BluRay-Boxen auf der Anime-3-für-2-Übersichtsseite aus, legt sie in den Warenkorb und an der Kasse wird der Preis der günstigsten Box gestrichen. Das Ganze könnt ihr sooft wiederholen, wie ihr möchtet.

3 Animes kaufen, 2 bezahlen am Prime Day

Alles rund um Dragonball

Amazon hat so ziemlich alle Staffeln von Dragonball, Dragonball Z, Dragonball GT, Dragonball Super und Dragonball Z Kai im Angebot. Allerdings kann es sein, dass einzelne Boxen nach und nach ausverkauft sind bzw. das Kontingent, das Amazon für die Aktion vorgesehen hat, vergriffen ist. Momentan ist aber immer noch viel verfügbar, also schnappt euch Son Goku und macht es euch auf dem Sofa gemütlich.

Attack on Titan bei Amazon Prime

Die gesamte erste Staffel Attack on Titan ist in der Aktion inbegriffen und Volume 1 und 2 der zweiten Staffel. Außerdem noch die Teile 1, 2 und 3 des Films:

Zum Anime selbst sei gesagt: Manche Szenen sind wirklich heftig, aber wer Animes mag und Lust hat auf eine epische Geschichte mit starken Charakteren und unerwarteten Wendungen, wird Attack on Titan lieben.

Inuyasha und mehr am Prime Day

Amazons Aktion umfasst noch viel mehr: Sechs Staffeln von Inuyasha sowie die Filme sind Teil der Aktion, aber auch Sword Art Online und Sword Art Online: Alicization - gerade für Gamer dürfte Sword Art Online ein einfacher Einstieg in die Welt der Animes sein, dreht sich die Handlung doch um das Eintauchen in eine virtuelle Welt.

Am besten ihr stöbert selbst ein bisschen und schaut, was euch interessiert.

