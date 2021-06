Amazon hat den Prime Day gestartet. Neben vielen weiteren Angeboten gibt es für Prime-Mitglieder auch die Nintendo Switch Lite sowie eine ganze Reihe Switch-Spiele günstiger. Obwohl der Prime Day zwei Tage lang läuft, handelt es sich nach derzeitigem Stand in all diesen Fällen um Tagesangebote, die nur heute gültig sind und pünktlich um Mitternacht enden.

Nintendo Switch Lite für 174,99 Euro

Die Nintendo Switch Lite gibt es in verschiedenen Farben günstiger. Nicht nur die älteren Varianten in Grau, Gelb und Koralle, sondern auch die erst im April veröffentliche Version in Blau ist auf 174,99 Euro reduziert. In den meisten Fällen ist Amazon laut Vergleichsplattformen mit deutlichem Abstand der derzeit günstigste Anbieter, die blaue Fassung gab es überhaupt noch nie so günstig. Die Version in Grau könnt ihr allerdings durch den Gutscheincode PLAYER21 bei Ebay günstiger bekommen, nämlich für 170,10 Euro.

Switch-Spiele im Angebot

Neben der Switch Lite gibt es auch Spiele für die Nintendo Switch günstiger, darunter einige der größten Exklusivtitel dieses Jahres. Hier eine Auswahl:

Weitere Angebote zum Amazon Prime Day

Natürlich hat der Amazon Prime Day noch sehr viel mehr zu bieten als nur Angebote rund um die Nintendo Switch. Zum Beispiel gibt es 4K-Fernseher, Amazon-Eigenmarken und Bundles mit dem Sony DualSense und dem Sony Pulse 3D im Angebot. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Noch kein Prime-Abo?

Falls ihr noch keine Mitgliedschaft bei Amazon Prime habt, aber trotzdem die Angebote nutzen wollt, könnt ihr eine kostenlose 30-tägige Mitgliedschaft abschließen. Durch diese bekommt ihr auch Zugriff auf Tausende Filme, über zwei Millionen Songs und kostenlosen Premium-Versand. Hier gibt es mehr Infos:

Beachtet dabei bitte: Sofern ihr die Mitgliedschaft nicht vor Ablauf des Testzeitraums kündigt, verlängert sie sich automatisch zum Normalpreis.