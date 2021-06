Am zweiten Tag des Amazon Prime Day gibt es noch einmal neue Angebote für Prime-Mitglieder. Unter anderem ist nun das Fitnessspiel Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch reduziert. Ihr bekommt es jetzt für 59,99 Euro. Ring Fit Adventure war seltsamerweise schon gestern unter den Gaming-Topsellern bei Amazon, obwohl es da noch wie an den Tagen zuvor 69,99 Euro kostete. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 89,99 Euro.

Ring Fit Adventure für 59,99 Euro bei Amazon

Ring Fit Adventure im Bundle mit der Nintendo Switch

Falls ihr noch gar keine Nintendo Switch habt, könnt ihr Ring Fit Adventure auch im Bundle mit der Konsole im Angebot bekommen. Für beides zusammen bezahlt ihr 359,99 Euro. Da der Preis der Nintendo Switch bei Amazon auch am Prime Day weiterhin konstant bei 329 Euro liegt, spart ihr damit 29 Euro im Vergleich zum Einzelkauf.

Nintendo Switch + Ring Fit Adventure für 359,99€ bei Amazon

Dabei solltet ihr allerdings bedenken, dass ihr die Nintendo Switch einzeln im Moment bei Ebay für 296,95 Euro bekommen könnt, wenn ihr den Gutscheincode PLAYER21 verwendet. Es handelt sich dabei natürlich um Neuware, Anbieter ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24 mit 98,3 Prozent positiven Bewertungen. Den Deal findet ihr hier:

Nintendo Switch für 296,95€ bei Ebay (Gutscheincode verwenden!)

Was ist Ring Fit Adventure?

Das Switch-exklusive Fitnessspiel Ring Fit Adventure wird zusammen mit einem Ring und einem Oberschenkelgurt ausgeliefert, in die jeweils ein Joy-Con eingefügt wird, um die Bewegungen zu erfassen. In Ring Fit Adventure können wir uns aus verschiedenen Modi und Übungen unser eigenes Trainingsprogramm zusammenstellen. Besonders motivierend ist die Story-Kampagne, in der wir uns mit einem fiesen Bodybuilder-Drachen und seinen Schergen anlegen. Mehr erfahrt ihr hier:

4 1 Mehr zum Thema Ring Fit Adventure im Alltagscheck - Switch als Fitnesstudio-Alternative?

Nintendo Switch Lite und Switch-Spiele im Angebot

Schon seit gestern gibt es die Nintendo Switch Lite und diverse Switch-Spiele im Angebot, darunter einige aktuelle Titel aus diesem Jahr wie Monster Hunter Rise, Super Mario 3D oder New Pokémon Snap. Zunächst sah es so aus, als würden diese Deals nur einen Tag laufen, tatsächlich sind sie aber auch heute noch verfügbar. Die Nintendo Switch Lite ist sogar nochmals im Preis gesunken und ist nun je nach Farbe schon ab 157,92 Euro zu bekommen. Hier gibt's mehr Infos:

7 0 Mehr zum Thema Amazon Prime Day – Nintendo Switch Lite und Switch-Spiele im Angebot [Anzeige]

Natürlich bietet der Amazon Prime Day auch noch zahlreiche weitere Deals, die nichts mit der Nintendo Switch zu tun haben. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Amazon Prime Day: Zu den Angeboten