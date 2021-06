Unter den vielen reduzierten 4K-Fernsehern im Amazon Prime Day befinden sich auch Philips-Modelle mit Ambilight. Wie lange die beliebten TVs noch verfügbar sein werden, ist jedoch schwer zu sagen. Ein paar Modelle sind schon jetzt ausverkauft. Die Übersicht über die Angebote, die wie alle Prime Day Deals nur für Prime-Mitglieder verfügbar sind, findet ihr hier:

Amazon Prime Day: Philips 4K-TVs mit Ambilight im Angebot

Philips PUS7805 mit bis zu 75 Zoll

Den Philips PUS7805 bekommt ihr in den Größen 55, 58, 65 und 75 Zoll im Angebot. Die kleinsten Modelle mit 43 und 50 Zoll sind leider bereits ausverkauft. Das könnte aufgrund der günstigen Preise auch bei den größeren Varianten schon bald der Fall sein. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon in allen vier Fällen momentan der günstigste Anbieter. Mit Ausnahme der 55-Zoll-Version gab es keines der Modelle überhaupt schon jemals so günstig wie aktuell bei Amazon. Die Preise reichen von 459 Euro bis 880,01 Euro.

Philips PUS7805 (4K, Ambilight, 55 bis 75 Zoll) ab 459 Euro bei Amazon

Bild, OS & Gaming: Der Philips PUS7805 bietet für seinen Preis eine recht gute Bildqualität, ist aber nicht besser als vergleichbare Modelle von LG, Samsung oder Sony. Mit einem Input Lag von 20 ms ist er gut als Gaming-Fernseher geeignet, aber auch hier schneiden aktuelle TVs der Konkurrenz teils noch besser ab. Außerdem ist der App-Support des hauseigenen Betriebssystem Saphi etwas eingeschränkt, was ihr aber natürlich mit einem Amazon Fire TV Stick beheben könnt.

Ambilight: Was der Philips PUS7805 der Konkurrenz voraus hat, ist das Ambilight-Feature. Bei diesem wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, um für passende Lichtstimmung im Raum zu sorgen und den Bildschirm noch größer erscheinen zu lassen. Das wirkt vor allem in dunklen Räumen sehr beeindruckend.

Philips OLED-TVs im Angebot

Falls euch der PUS7805 nicht gut genug ist, könnt ihr auch zum Philips OLED705 oder OLED805 greifen. Diese bieten das typische perfekte Schwarz und den unendlich hohen Kontrast, den man generell bei OLED-TVs bekommt. Selbstverständlich verfügen beide Modelle auch über Ambilight. Ihr könnt beide Fernseher in 55 oder 65 Zoll bekommen. Den OLED705 gibt es in der Größe 55 Zoll für 949 Euro, der OLED805 ist mit 999 Euro nicht viel teurer. In beiden Fällen ist Amazon laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Anbieter.

Philips OLED705 (4K, Ambilight, 55 oder 65 Zoll) ab 949€ bei Amazon

Philips OLED805 (4K, Ambilight, 55 oder 65 Zoll) ab 999€ bei Amazon

Der Unterschied zwischen beidem Modellen liegt vor allem in der niedrigeren Spitzenhelligkeit des OLED705. Auch bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten schneidet der OLED805 besser ab. Aufgrund des geringen Preisunterschieds würden wir euch eher zum teureren Modell raten. Trotz 120-Hz-Displays bieten beide Modelle übrigens kein HDMI 2.1.