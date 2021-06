Zum Prime Day gibt es bei Amazon eine stattliche Auswahl an MicroSD-Speicherkarten im Angebot, von denen viele gut für die Nintendo Switch geeignet sind. Wo ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt, erklären wir euch in diesem Artikel. Falls ihr sowieso schon alles über Speicherkarten wisst, könnt ihr natürlich auch direkt weiter zur Übersicht über die reduzierten MicroSDs. Diese findet ihr hier:

Amazon Prime Day: MicroSD-Speicherkarten im Angebot

Samsung EVO Select zum Bestpreis

Die Samsung EVO Select bekommt ihr in den Versionen mit 256 und 512 GB zum laut Vergleichplattformen bislang günstigsten Preis. Für die kleinere Version zahlt ihr 22,99 Euro, für die größere 59,99 Euro.

Die Samsung EVO Select ist eine der günstigsten für die Nintendo Switch geeigneten Speicherkarten. Sie bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s. Die Switch benötigt mindestens 60 MB/s. Zudem gehört die EVO Select der Geschwindigkeitsklasse U3 an, was bedeutet, dass sie sogar zur Aufnahme von 4K-Videos taugt. Ihre Schreibgeschwindigkeit ist damit weit höher, als es für den Einsatz in der Switch nötig wäre.

SanDisk Ultra mit 256 und 512 GB

Die SanDisk Ultra gibt es in den Größen 256 und 512 GB günstiger. Da die Speicherkarten trotz deutlichem Preisnachlass noch ein paar Euro teurer sind als die Samsung EVO Select ist, sind sie nicht zu empfehlen. Während die SanDisk Ultra bei der Lesegeschwindigkeit gleichauf liegt, ist sie bei der Schreibgeschwindigkeit nämlich deutlich langsamer als die EVO Select. Zwar ist die Schreibgeschwindigkeit für den Einsatz in der Switch nicht so wichtig, aber es macht nun mal keinen Sinn, mehr Geld für weniger Leistung zu zahlen.

Die SanDisk Ultra mit 512 GB könnt ihr im Saturn Super Sale übrigens in einer leicht veränderten weißen Version gerade mit 49,99 Euro deutlich günstiger bekommen. Die 256-GB-Version ist dort mit 29,99 Euro hingegen teurer al bei Amazon.

SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte 512 GB für 49,99€ bei Saturn

SanDisk Speicherkarte für Nintendo Switch

Von SanDisk gibt es auch eine speziell für die Nintendo Switch gedachte Speicherkarte mit 128, 256 und 512 GB im Angebot. Mit Preisen von 18,04 Euro, 33,24 Euro und 85,49 Euro überzeugt uns das Preis-Leistungs-Verhältnis trotz deutlichem Rabatt aber nicht. Denn die Switch-Speicherkarte liegt hinsichtlich ihrer Leistung ungefähr gleichauf mit der Samsung EVO Select, ist aber deutlich teurer.

SanDisk Extreme mit 128 GB für 16,14€

Die SanDisk Extreme gibt es mit 128 GB und 512 GB im Angebot. Mit einer Lesegeschwindigkeit von 160 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 90 MB/s bietet sie mehr, als die Nintendo Switch ausnutzen kann. Einen großen Aufpreis für die schnellere Karte zu zahlen, würde sich bei Verwendung in der Switch deshalb nicht lohnen. Die 128-GB-Variante ist momentan allerdings mit 16,14 Euro auch im Vergleich zu den zuvor genannten, deutlich schwächeren Karten sehr günstig. Wenn euch der Speicherplatz ausreicht, ist sie daher ein ziemlich guter Deal.

SanDisk Extreme mit 128 GB für 16,14€ bei Amazon

Mehr darüber, worauf es beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für die Nintendo Switch ankommt, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

