Auf Amazon läuft der Prime Day. Noch bis Mitternacht bekommen Prime-Mitglieder eine riesige Auswahl an Produkten günstiger, darunter Fernseher, Smartphones und Gaming-Artikel. Auch für die PlayStation ist einiges dabei, die auffälligsten Angebote wie Bundles mit dem Sony DualSense Controller richten sich allerdings an die Glücklichen, die sich bereits eine PS5 sichern konnten. Aber auch für die PS4 lassen sich interessante Deals finden. In diesem Artikel haben wir euch einige der Highlights aufgelistet. Falls ihr lieber selbst die Gaming-Angebote auf Amazon durchsuchen möchtet, findet ihr diese hier:

Amazon Prime Day: Zu den Gaming-Angeboten

PS Plus & PS Now im Bundle

Zum Prime Day könnt ihr drei Monate PS Plus und PS Now im Bundle bekommen, und zwar für zusammen 34,99 Euro. Der Normalpreis beträgt 49,98 Euro. Der Rabatt wird erst am Ende des Bezahlvorgangs an der Kasse einberechnet, und auch dann natürlich nur, wenn ihr über ein Prime-Abo verfügt.

3 Monate PS Plus und PS Now für 34,99 Euro

PS4-Spiele

Das Angebot an reduzierten PS4-Spielen fällt dieses Jahr nicht so üppig aus, wie wir es von früheren Prime Days gewohnt sind, aber ein paar nennenswerte Deals sind durchaus dabei. Hier eine Auswahl:

PS4-Controller für 26,39 Euro

Falls ihr einen neuen PS4-Controller braucht, aber euch nichts Teures mehr holen wollt, könnt ihr zum Wireless Controller des Drittherstellers Ocday greifen. Dieser bietet fast alle Features, die man auch beim Sony DualShock bekommt, ist aber weit günstiger. Über die Qualität des Controller können wir leider nichts sagen. Wir hatten bislang keine Gelegenheit, ihn zu testen.

Ocday Wireless Controller (PS4) statt 32,99€ für 26,39€ bei Amazon

Gaming-Headsets

Zum Prime Day gibt es eine Menge Gaming-Headsets im Angebot, die meisten davon sind mit der PS4 kompatibel. Einer der besten Deals ist das beliebte HyperX Cloud II, das ihr schon für 51,29 Euro bekommt. Amazon ist damit laut Vergleichsplattformen zur Zeit der günstigste Anbieter.

HyperX Cloud II für 51,29€ (UVP: 99,99€) bei Amazon

Es gibt aber auch noch viele andere hochwertige Modelle zu sehr günstigen Preisen. Die Auswahl ist so groß, dass wir hier eine eigene Übersicht erstellt haben:

