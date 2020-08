Bei Amazon können Prime-Mitglieder gerade wieder Filme für 0,97 Euro ausleihen. Diesmal stehen 17 noch ziemlich aktuelle Filme aus 2019 und 2020 zur Wahl. Ein paar davon kann man neben der normalen HD-Version auch in der 4K-Fassung bekommen. Das Angebot ist nur noch heute gültig und endet pünktlich um Mitternacht. Hier ein paar der interessantesten Titel:

Jumanji: The Next Level

Wie im überraschend erfolgreichen Reboot aus 2017 spielen auch diesmal wieder Jack Black, Dwayne "The Rock" Johnson, Kevin Hart und Karen Gillan die vier Mitglieder einer Gruppe, die in ein altes Videospiel hineingesaugt werden und ihren Weg hinaus suchen müssen. Die Reaktionen des Publikums auf den Blockbuster fielen erneut weitgehend positiv aus. Die Kritiker hingegen sind wie schon beim Vorgänger geteilter Meinung, vergeben im Schnitt aber noch immer bessere Wertungen als beim Original mit Robin Williams, das trotzdem zu einem Klassiker des Abenteuer-Kinos wurde.

Jumanji: The Next Level bei Amazon leihen für 97 Cent

Cats

Die Verfilmung des Musicals Cats galt schon als eine Katastrophe, lange bevor der Film überhaupt in die Kinos kam. Das lag vor allem an den menschenähnlichen Katzen, deren Artdesign auf viele Zuschauer gruselig wirkte. Obwohl das Studio nach den Reaktionen auf den Trailer nachbesserte, hat sich daran nichts Wesentliches geändert. Die Kritiken fielen nicht nur aus diesem Grund vernichtend aus. Das Publikum war immerhin geteilter Meinung. Für 97 Cent kann man sich den Film trotzdem mal ansehen, und sei es nur aus Neugier, ob er wirklich so grauenvoll ist.

Cats bei Amazon leihen für 97 Cent

Terminator: Dark Fate

Auch der sechste Teil der Terminator-Reihe hat gemischte Reaktionen hervorgerufen. Die Action-Szenen kommen dabei überwiegend positiv weg, wie auch die Rückkehr von Linda Hamilton, der ursprünglichen Sarah Connor. Natürlich ist auch Arnold Schwarzenegger wieder mit dabei. Bemängelt wird hingegen von vielen Fans und Kritikern, dass der Plot nicht allzu viel Sinn ergibt, vor allem nicht in Bezug auf die ersten beiden Teile, and die Dark Fate anzuknüpfen versucht. Auch in diesem Fall macht man sich am besten selbst ein Bild.

Terminator: Dark Fate bei Amazon leihen für 97 Cent

Weitere Filme für 97 Cent (Auswahl):

Die Übersicht über alle Filme der Aktion findet ihr hier:

Amazon Prime Deal: Aktuelle Filme leihen für 97 Cent

Amazon hat derzeit außerdem noch eine Menge Filmen und Serien im Angebot. Mehr Infos dazu findet ihr hier:

0 0 Mehr zum Thema Amazon Prime Video Angebot: Über 1.500 Filme und Serien mit bis zu 50% Rabatt [Anzeige]