Amazon hat neue Sommerangebote für Prime Video gestartet. Ihr bekommt dabei über 1.500 Filme und Serien mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Wie lange diese Aktion gültig ist, ist uns leider nicht bekannt. Die Filme und Serien könnt ihr dabei entweder günstiger leihen oder auch teilweise günstiger kaufen. Darunter recht aktuelle Filme wie Bad Boys 3 und Bloodshot.

Filme und Serien bei Amazon im Angebot

So könnt ihr Prime Video nutzen: Gekaufte und geliehen Filme oder Serien findet ihr in eurem Amazon Prime Video-Konto. Wer die App nutzt, findet die Filme und Serien dort ebenfalls. Dank der App könnt ihr die Titel jederzeit über ein Gerät eurer Wahl abrufen.



Geliehene Filme schauen: Ein ausgeliehener Film steht euch 30 Tage zur Verfügung. Fangt ihr ihn allerdings an, bleiben euch nur noch 48 Stunden, um diesen zu Ende zu schauen.

Filme & Serien im Amazon Sommerangebot günstiger

Filme im Angebot: Nachfolgend haben wir euch ein paar Filme herausgesucht, die es günstiger zu leihen oder kaufen gibt. Die Filme gibt es zum Kauf für unter 10 Euro und zum Leihen oftmals für unter 3 Euro.

Bad Boys for Life (3. Film)

Bloodshot

3 Engel für Charlie

Black and Blue

Zombieland: Doppelt Hält Besser

Venom

Spider-Man: Far from Home

Serien im Angebot: Neben Filmen gibt es bei Prime Video aktuell auch Serien günstiger zu kaufen. Dabei stehen direkt mehrere Staffeln im Angebot zur Verfügung. Die Staffeln kosten dabei unter 10 Euro.

The Good Doctor

Eine Schrecklich Nette Familie

Better Call Saul

Breaking Bad

Die Schlümpfe

The Real Ghostbusters



Filme und Serien bei Amazon im Angebot

Filme bei Prime Video für 97 Cent leihen

Diese Filme gibt es günstig zu leihen: Als Prime-Mitglied könnt ihr bei Amazon bis Sonntag ein paar Filme für nur 97 Cent ausleihen. Manche könnt ihr auch in 4K leihen. Dabei handelt es sich um diese Titel:

21 Bridges

Perfect Human

Jumanji: The Next Level (auch als 4K)

Das Attentat: The Man Standing Next

The Peanut Butter Falcon

Underwater - Es ist erwacht

Bombshell - Das Ende des Schweigens

Terminator - Dark Fate

Cats (auch als 4K)

The Lodge

VFW - Veterans of Foreign Wars

The Necromancer

Queen & Slim (auch als 4K)

Killing Gunter

Eine ganz heiße Nummer 2.0

Die Abenteuer von Wolfsblut

Why Don't You Just Die!

Filme für 97 Cent leihen