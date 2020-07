Prime-Mitglieder können bei Amazon am Wochenende mal wieder Filme für weniger als einen Euro leihen. Zur Auswahl stehen diesmal 30 Titel aus den Jahren 2019 und 2020, darunter auch einige echte Blockbuster. Hier ein paar Empfehlungen:

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers

Der jüngste Star-Wars-Kinofilm ist unter Fans und Kritikern gleichermaßen umstritten, war aber trotzdem einer der großen Kinohits des letzten Winters. Dass viele den von Regisseur J.J. Abrams stammenden Film nicht für den perfekte Abschluss der Skywalker-Saga hielten, liegt nicht zuletzt an einigen Entscheidungen bezüglich der Story, die wir aber nicht spoilern wollen. Am besten macht ihr euch selbst ein Bild.

Knives Out - Mord ist Familiensache

Im Gegensatz zu Der Aufstieg Skywalkers war die Krimi-Komödie Knives Out einer der Kritikerlieblinge des vergangenen Winters. Nachdem der Krimiautor Harlan Thrombey auf der Feier zu seinem 85. Geburtstag ermordet wird, muss Kommissar Benoit Blanc dessen skurrile Verwandschaft unter die Lupe nehmen.

Bloodshot

Die Comicverfilmung Bloodshot ist ziemlich genau das, was man von einem Film mit Vin Diesel in der Hauptrolle erwarten kann: Pure Action. Es geht um einen im Einsatz gefallenen Soldaten, der mit Hilfe von Nanotechnologie wieder zum Leben erweckt wird und nun über übermenschliche Fähigkeiten verfügt, unter anderem sekundenschnelle Selbstheilung. Hohe Ansprüche an die Story sollte man nicht haben, aber für unterhaltsames Popcorn-Kino reicht das Gebotene.

Weitere Filme im Angebot (Auswahl):

Zur Übersicht über alle Filme der Aktion geht es hier:

