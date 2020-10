Bei Amazon gibt es heute aktuelle 4K-Fernseher von Samsung im Tagesangebot. Samsungs ohnehin schon recht günstiges 4K-Einstiegsmodell TU7199 gibt es in drei verschiedenen Größen noch günstiger. Wer hingegen ein deutlich größeres Budget zur Verfügung hat, kann zum 85 Zoll großen Samsung Q80T greifen. In diesem Artikel stellen wir euch die Modelle kurz vor.Wer gleich zu den Angeboten will, findet diese hier:

Amazon: Samsung 4K-TVs ab 315€ im Tagesangebot

Samsung TU7199

Den Samsung TU7199 gibt es in den Größen 43, 50 und 55 Zoll im Angebot. Die Preise liegen bei 315, 399 und 449 Euro. In allen drei Fällen ist Amazon laut Vergleichsplattformen momentan der günstigste Anbieter.

Der Samsung TU7199 ist dank eines Input Lags von circa 10 ms sehr gut als Gaming-Fernseher geeignet. Zudem überzeugt er durch einen hohen Kontrast des VA-Panels, der sich auch im Vergleich mit weit teureren Modellen sehen lassen kann. Auch der App-Support ist für einen so günstigen 4K-Fernseher außergewöhnlich gut. Wie üblich in der Preisklasse verfügt der TU7199 aber nur über ein 60-Hz-Display, HDMI 2.1 gibt es dementsprechend nicht.

Samsung QLED Q80T mit 85 Zoll

Wer ein sehr viel größeres Modell mit sehr viel höherer Qualität haben will, kann sich für den Samsung QLED Q80T mit riesigen 85 Zoll entscheiden. Der Rabatt liegt laut Amazon bei beeindruckenden 1.800 Euro , trotzdem muss man mit 2.999 Euro noch immer einen stolzen Preis bezahlen.

UPDATE: Der Samsung Q80T mit 85 Zoll ist inzwischen wieder aus den Tagesangeboten verschwunden, der Preis wurde auf 3.599 Euro erhöht.

Beim Samsung Q80T handelt es sich um einen 4K-Fernseher mit QLED-Technik, die für bessere Farbwiedergabe sorgt. Er bietet ab 55 Zoll aufwärts ein 120-Hz-Display und unterstützt HDMI 2.1 auf einem der vier Ports. Gaming in 4K mit bis zu 120 fps ist dadurch mit Xbox Series X und PlayStation 5 prinzipiell möglich. Außerdem besitzt er ein FALD-Display. Der gesamte Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird.

