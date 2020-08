Bei Amazon bekommt ihr die Retro-Konsole Sega Mega Drive Mini gerade für 56,23 Euro und damit laut Vergleichsplattformen günstiger als bei allen anderen großen Händlern. Selbst kleinere Ebay-Händler sind teurer, wenn man deren Versandkosten einberechnet. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal gültig ist. Der Preis kann sich jederzeit ändern.

Sega Mega Drive Mini für 56,23 Euro bei Amazon

Was ist der Sega Mega Drive Mini?

Der Sega Mega Drive Mini ist eine Retrokonsole mit vorinstallierten Spielen, ganz im Stil des NES Classic Mini von Nintendo. Im Gegensatz zum Sega Mega Drive Flashback, der von einem Dritthersteller stammt und wegen schwacher Emulation einen zweifelhaften Ruf genießt, ist Sega selbst für den Sega Mega Drive Mini verantwortlich.

Qualitativ kann der Mega Drive Mini locker mit Nintendos Retrokonsolen mithalten. Auch die Spieleauswahl überzeugt. Unter den 42 vorinstallierten Spielen befinden sich zahlreiche Klassiker wie Street Fighter 2, Castlevania Bloodlines, Altered Beast, Streets of Rage 2 und natürlich verschiedene Sonic-Spiele.

Größter Kritikpunkt ist der Umstand, dass es sich bei den beiden mitgelieferten Controllern nur um Modelle mit drei Buttons handelt, was für manche der Spiele nicht ideal ist. Wer einen Mega-Drive-Controller mit sechs Buttons will, muss diesen separat für ungefähr 20 Euro dazukaufen. Mehr über den Sega Mega Drive Mini und seine Konkurrenten erfahrt ihr in unserem großen Vergleich der Retro- und Minikonsolen.

Sega Mega Drive Mini für 56,23 Euro bei Amazon

Gaming Week bei Amazon startet bald

Übrigens startet am Donnerstag, den 20. August, bei Amazon die große Gaming Week. Welche Sonderangebote es konkret geben wird, will der Händler noch nicht verraten. Ihr werdet sie aber unter folgendem Link finden, sobald die Aktion gestartet ist:

Gaming Week bei Amazon (Start: 20. August)