In den Septemberangeboten bei Amazon gibt es heute einige 4K-Fernseher von LG günstiger. Es handelt sich dabei um 2020 erschienene Modelle im unteren Preisbereich. Die Angebote sind nur heute gültig. In diesem Artikel erklären wir kurz, was die Modelle zu bieten haben. Wer gleich zur Übersicht über die Deals will, findet diese hier:

Amazon: 4K-Fernseher von LG im Tagesangebot

LG UN7100 ab 399 Euro

Den LG UN7100 bekommt ihr bei Amazon heute in den Größen 49, 55 und 65 Zoll günstiger. Die Preise liegen bei 399, 519 und 599 Euro. In allen drei Fällen ist Amazon laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Anbieter, wobei die Versionen mit 49 und 65 Zoll das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bieten als die 55-Zoll-Variante.

LG UN7100 (4K, 49 bis 65 Zoll) ab 399 Euro bei Amazon

Der LG UN7100 bietet trotz seines geringen Preises solide Qualität und zudem einen aehr niedrigen Input Lag von circa 10 ms, was ihn zu einem guten Gaming-Fernseher macht. Die Bildwiederholrate liegt allerdings, wie in der Preisklasse üblich, nur bei 60 Hz. Der UN7100 verfügt über ein IPS-Panel mit Direct LED, das für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Bildschirms und geringe Blickwinkelabhängigkeit, aber auch für eher schwachen Kontrast sorgt. Das Betriebssystem ist komfortabel und bietet eine gute App-Aswahl.

LG 49UN7390 für 449 Euro

Den LG UN7390 gibt es nur in einer Größe, nämlich in 49 Zoll, im Angebot. Mit einem Preis von 449 Euro ist Amazon laut Vergleichsportalen auch bei diesem Modell derzeit der günstigste Anbieter. Abgesehen vom Design unterscheidet sich der UN7390 kaum vom UN7100.

LG 49UN7390 (4K, 49 Zoll, Magic Remote) für 449 Euro bei Amazon

Allerdings wird beim UN7390 die Magic-Remote-Fernbedienung mitgeliefert, die Gesten- und Sprachsteuerung ermöglicht. Diese müsstet ihr beim UN7100, dem nur eine normale Fernbedienung beiliegt, separat nachkaufen. Der Preis der Magic Remote liegt normalerweise bei knapp 60 Euro, bei Amazon ist sie aber gerade für 33,75 Euro im Angebot. Ihr kommt auf diese Weise also tatsächlich ein bisschen günstiger weg als mit dem Kauf des UN7390.

LG Magic Remote statt 59€ für 33,75€ bei Amazon

September-Angebote bei Amazon

Nur noch bis morgen laufen bei Amazon die Septemberangebote, die täglich zahlreiche neue Deals bringen. Heute sind zum Beispiel Laptops von Acer und Smartphones von Oppo dabei. Es gibt auch einige Angebote, die die ganze Aktion hindurch gültig sind. Das gilt beispielsweise für einige von Amazons hauseigenen Geräten wie das Fire HD8 Tablet. Zur Übersicht geht es hier:

Septemberangebote bei Amazon