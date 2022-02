Bei Amazon laufen gerade gleich drei kleinere Sales, in denen ihr Spiele für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series günstiger bekommt. Sogar ein paar Titel für Nintendo Switch sind dabei. Es handelt sich dabei um Spiele der drei großen Publisher Electronic Arts, Take 2 und Ubisoft. Amazon macht bislang keine Angaben, wie lange die Aktionen noch laufen. Hier ein kurzer Überblick über die Deals:

Ubisoft: Assassin's Creed, Far Cry & mehr

Im Ubisoft Sale gibt es vor allem die jüngsten großen Open-World-Spiele im Angebot, nämlich Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 und Immortals Fenyx Rising. Watch Dogs fehlt hingegen. Dafür sind noch ein paar andere Titel wie Riders Republic und Just Dance 2022 mit dabei. Die Spiele gibt es in verschiedenen Editionen günstiger. Hier ein kurzer Überblick über die jeweils günstigsten Versionen:

EA: Mass Effect, Battlefield 2042 & Sport

Bei gut der Hälfte der Angebot im EA-Sale handelt es sich um Sportspiele (Madden NFL 22, NHL 22, F1 2021). Ansonsten bekommt ihr noch die Mass Effect Legendary Edition, den Shooter Battlefield 2042 und das bei den Game Awards 2021 zum Spiel des Jahres erklärte It Takes Two. Letzteres wird im Sale seltsamerweise nur in der Xbox-Version aufgeführt, die PS4-Fassung gibt es tatsächlich aber sogar noch günstiger.

Take 2: GTA 5, Red Dead Redemption 2 & Mafia

Der Take 2 Sale besteht im Grunde aus Rockstars großen Open-World-Hits GTA 5 und Red Dead Redemption 2 sowie dem von 2K stammenden Konkurrenten Mafia. Von Letzterem gibt es die gesamte Trilogie in der Remastered-Version günstiger.