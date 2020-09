Super Mario 3D All-Stars günstiger

Bei Amazon bekommt ihr gerade Super Mario 3D All-Stars für die Nintendo Switch für 52,63 Euro. Laut Idealo gibt es das Spiele-Bundle gerade nirgendwo sonst so günstig. Super Mario 3D All-Stars enthält mit Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy drei Nintendo-Klassiker in einer für die Nintendo Switch optimierten Version mit HD-Auflösung.

Super Mario 3D All-Stars (Nintendo Switch) für 52,63€

Die Kollektion soll nach Angaben von Nintendo nur bis März nächsten Jahres verfügbar sein, sowohl digital als auch in der Retail-Version. Auf den Versand werdet ihr übrigens ein paar Tage warten müssen, Super Mario 3D All-Stars ist laut Produktseite bei Amazon erst wieder ab Freitag lieferbar.

Xbox-One-Spiele im Angebot

Außerdem gibt es bei Amazon gerade eine kleine Auswahl an First-Party-Spielen für die Xbox One im Angebot. Der interessanteste Deal ist sicherlich Gears 5, das ihr schon für 9,99 Euro bekommen könnt. Auch das erst vor einem halben Jahr erschienene und hervorragend gelungene Ori and the Will of the Wisps gibt es für 9,99 Euro.

226 4 Mehr zum Thema Ori and the Will of the Wisps im Test - Meisterliches Metroidvania

Die beiden anderen Deals sind nicht ganz so gut: Bei Forza Horizon 4 ist Amazon mit 27,10 Euro zwar laut Vergleichsportalen momentan der günstigste Händler, aber nur mit geringem Abstand. Crackdown 3 ist zum Preis von 15,48 Euro nicht zu empfehlen. Nicht nur ist das Open-World-Spiel eher mittelmäßig geraten, es ist in Sales auch häufig schon für weniger als 10 Euro zu bekommen. Die Übersicht über die Xbox-One-Angebote findet ihr hier:

Xbox One Spiele (u.a. Gears 5) im Angebot bei Amazon

Im Fall von Gears 5 ist übrigens noch zu beachten, dass recht hohe Versandkosten von 4,87 Euro anfallen, weil es sich um ein erst ab 18 freigegebenes Spiel handelt. Außerdem könnt ihr natürlich alle vier genannten Spiele auch im Xbox Game Pass bekommen. Wenn euch also nicht viel daran liegt, die Spiele physisch und dauerhaft zu besitzen, macht ihr dort eventuell den besseren Deal.

Xbox Game Pass im Microsoft Store