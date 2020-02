Bei Amazon gibt es heute vier 4K-Fernseher von Philips günstig im Tagesangebot. Die Auswahl reicht vom Low-Budget-TV bis zum hochwertigen OLED. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon derzeit in allen vier Fällen mit einigem Abstand der günstigste Anbieter. Die Tagesdeals enden wie immer pünktlich um Mitternacht.

4K-TVs von Philips im Tagesangebot bei Amazon

Hier stellen wir euch die Modelle kurz vor:

Philips 50PUS6203 für 349,99 Euro

Den 50 Zoll großen Philips 50PUS6203 gibt es für 349,99 Euro statt 449 Euro. Dem Low-Budget-TV fehlt das sogenannte Ambilight-Feature, das fast alle 4K-Fernseher von Philips besitzen. Ansonsten unterscheidet er sich aber kaum von teureren Versionen wie dem PUS6403. Ganz aktuell ist das Modell zwar nicht mehr, es erschien bereits im Herbst 2018. Seither hat sich in dieser Preisklasse aber nicht allzu viel getan.

Philips 50PUS6203 (4K, 50 Zoll) statt 449 Euro für 349,99 Euro

Philips 49PUS7803 für 539,99 Euro

Beim 49 Zoll großen Philips 49PUS7803 handelt es sich hingegen um ein Modell der Mittelklasse, das selbstverständlich auch über Ambilight verfügt. Ambilight beleuchtet die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes und sorgt so für passende Atmosphäre im Raum. Auch in diesem Fall handelt es sich um ein bereits 2018 erschienenes Modell.

Philips 49PUS7803 (4K, 49 Zoll, Ambilight) für 539,99 Euro

Philips 55PUS7504 für 649,99 Euro

Ebenfalls Mittelklasse, aber aus dem Jahr 2019 ist der 55 Zoll große Philips 55PUS7504, den ihr heute für 649,99 Euro bekommen könnt. Im Gegensatz zum älteren PUS7803 unterstützt er nicht nur HDR 10+, sondern auch Dolby Vision. Wie auch schon der 7803 und alle aktuellen 7000er-Modelle verfügt er über den P5-Prozessor, der dafür sorgt, dass die zahlreichen Bildverbesserungsoptionen auch umgesetzt werden können.

Philips 55PUS7504 (4K, 44 Zoll, Ambilight) statt 699,90 Euro für 649,99 Euro

Philips 55OLED804 für 1.399,99 Euro

Beim Philips 55OLED804 fällt der preisliche Abstand zu anderen Händlern besonders groß aus. Auf Platz 2 liegen laut Idealo Saturn und MediaMarkt mit 1.549 Euro. Andere Anbieter verlangen noch deutlich mehr. Es handelt sich um ein hochwertiges OLED, das mit der Konkurrenz von LG schon deshalb mithalten kann, weil es deren Panels benutzt. Allerdings: Über HDMI 2.1 verfügt das Modell von Philips noch nicht. Mehr als 60 fps sind bei 4K also nicht möglich.

Philips 55OLED804 (4K, 55 Zoll, Ambilight, OLED) für 1.399,99 Euro

Popcorn-Woche

Der Tagesdeal ist übrigens Teil von Amazon Popcorn-Woche, während der ihr nicht nur 4K-TVs günstiger bekommt, sondern auch viele andere Deals rund um Film und Fernsehen abstauben könnt. So können Prime-Mitglieder beispielsweise mehr als 300 Filme für je 99 Cent leihen. Auch das namensgebende Popcorn gibt es im Sonderangebot. Zur Übersicht über die Deals kommt ihr hier:

