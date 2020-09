Bei Amazon könnt ihr gerade The Last of Us Part II günstiger bekommen, und zwar sowohl in der Standardfassung als auch in der Steelbook Edition, die es so nur bei Amazon zu kaufen gibt. Die normale Version bekommt ihr für 43,64 Euro statt 57 Euro, die Steelbook Edition ist mit 44,99 Euro statt 61,99 Euro nur wenig teurer.

The Last of Us Part II statt 57€ für 43,64€

The Last of Us Part II Steelbook Edition statt 61,99€ für 44,99€

Übrigens gibt es auch die Special Edition sowie die Collector's Edition im Angebot. Die Rabatte fallen bei diesen teureren Versionen allerdings nicht so sehr ins Gewicht. Falls ihr trotzdem einen Blick auf die beiden Editionen werfen möchtet, findet ihr sie hier:

The Last of Us Part II Collector's Edition statt 210€ für 193,99€

The Last of Us Part II Special Edition statt 83,17€ für 77,59€

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Angebote gültig sein werden. Beachtet bitte, dass bei erst ab 18 freigegebenen Spielen besondere Versandkosten von 4,87 Euro anfallen. Außerdem findet bei der Zustellung eine Identitätsprüfung des Empfängers statt.

Update: Das Angebot für die Collector's Edition ist bereits wieder verschwunden. Obwohl sie noch auf Lager ist, ist sie nun sogar teurer als zuvor. Die anderen Angebote gelten aber weiterhin.

Wie gut ist The Last of Us 2?

Bei The Last of Us Part II handelt es sich um einen der größten AAA-Hits des Jahres. Der PS4-Exklusivtitel kassierte fast bei allen Kritikern sehr hohe Wertungen, mit einer Durchschnittswertung von 93 Punkten nimmt er auf Opencritic bislang den ersten Platz unter allen 2020 erschienenen Spielen ein.

1289 40 Mehr zum Thema The Last of Us 2 im Test: Ein schonungsloses Meisterwerk

Spielerisch ist the Last of Us 2 nicht allzu weit vom Vorgänger entfernt, die Mischung aus Schleichen, Schießen, Erkundung und Crafting ist im Kern dieselbe. Die Levels sind allerdings deutlich größer und offener. Außerdem hat sich bei der Präsentation natürlich einiges getan. Highlight ist in den Augen vieler Kritiker aber die Story, nicht zuletzt aufgrund ihrer schonungslosen Härte, zu deren Wirkung die blutige Inszenierung eine Menge beiträgt. Von Fans hingegen wird der Umgang mit den Hauptfiguren des ersten Teils kontrovers diskutiert.

Auch bei Saturn und MediaMarkt im Angebot

Falls ihr euch aus dem Steelbook oder noch aufwendigeren Editionen nichts macht, könnt ihr The Last of Us 2 auch ohne Extras bei Saturn oder MediaMarkt im Sonderangebot bekommen. Der Vorteil ist hier, dass ihr euch die Versandkosten sparen könnt, wenn ihr das Spiel zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.

The Last of Us Part II statt 63,35€ für 44,99€ bei Saturn

The Last of Us Part II statt 63,35€ für 44,99€ bei MediaMarkt