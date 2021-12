Bei Amazon laufen gerade gleich drei Aktionen, in denen ihr Spiele für Xbox One und Xbox Series als Downloadcode im Angebot bekommt. Die eine dreht sich um First-Party-Titel von Microsoft, die zweite um Spiele von Electronic Arts. In der dritten findet ihr Spiele des inzwischen zu THQ Nordic gehörenden deutschen Publishers Koch Media, der unter anderem Reihen wie Metro oder Saints Row vertreibt. Folgende Links bringen euch zur Übersicht über sämtliche Deals der Aktionen:

Hier eine kleine Auswahl günstiger Angebote:

Allerdings sind nicht alle der in den drei Aktionen enthaltenen Angebote wirklich günstig. Einige der Spiele könnt ihr sogar bei Amazon selbst günstiger in der physischen Retail-Version bekommen. Ein Beispiel hierfür ist der Microsoft Flight Simulator. Dieser kostet in der digitalen Version trotz Sonderangebot noch immer 55,99 Euro, während ihr die Disc-Version bei Amazon aktuell schon für 29,99 Euro im Angebot bekommt. Preise zu vergleichen kann sich also lohnen.

Amazon macht derzeit übrigens keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch laufen. Downloadcodes, die ihr euch bei Amazon gekauft hat, findet ihr anschließend in der Games- und Softwarebibliothek eures Accounts. In der Regel werden sie euch zusätzlich auch noch per Mail zugeschickt.