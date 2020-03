Am 20. März erscheint Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch. Wer bisher noch nicht zugeschlagen hat, kann sich das Simulationsspiel nun im Angebot bei Medion günstiger sichern. Dort bekommt ihr die digitale Edition des Spiels zum aktuellen Bestpreis.

Animal Crossing: New Horizons als eShop Code

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet Animal Crossing: New Horizons als eShop Code für nur 53,99 Euro statt 59,99 Euro. Dies ist gleichzeitig der günstigste Preis für die digitale Edition eines offiziellen Partners von Nintendo.



Als eShop Code sofort lieferbar: Wer sich für das Angebot von Medion entscheidet, bekommt direkt nach der Bezahlung seinen Nintendo eShop Code für Animal Crossing: New Horizons per E-Mail zugeschickt. Damit könnt ihr vor dem Release mit dem Preload beginnen und pünktlich am Releasetag ohne Verzögerung loslegen.



Vorbesteller-Boni gibt es bei der digitalen Version allerdings keine. Wer welche möchte, muss zu der Retail-Box-Version greifen.

Animal Crossing eShop Code für 53,99 Euro kaufen

