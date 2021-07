Anfang des Jahres kündigte Nintendo an, dass die ursprünglich für Animal Crossing: New Leaf erschienenen Sanrio-Karten ab März auch mit Animal Crossing: New Horizons kompatibel sein würden. Außerdem sollte es eine Neuauflage der längst ausverkauften Karten geben.

Die Enttäuschung war groß, als später verkündet wurde, dass die Neuauflage nicht in Deutschland auf den Markt kommen sollte. Das hat sich aber nun geändert: Die Karten sollen am 16. August endlich auch hierzulande erscheinen. Bei MediaMarkt könnt ihr sie jetzt bereits zum Preis von 6,99 Euro vorbestellen:

Animal Crossing: New Leaf + Sanrio amiibo-Karten 6er Pack für 6,99€ bei MediaMarkt

Falls ihr euch die Karten nach Hause liefern lasst, kommen noch 2,99 Euro Versandkosten dazu. Diese könnt ihr euch sparen, wenn ihr sie zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und dort selbst abholt. Bei Saturn und Amazon sind die Karten übrigens zwar gelistet, aber noch nicht verfügbar. Wir gehen jedoch davon aus, dass sie auch dort bald auftauchen. Amazon verwendet sogar schon das Produktbild der Neuauflage:

Was bieten die Sanrio-Karten für Animal Crossing?

Bei dem amiibo Sanrio Collaboration Pack für Animal Crossing handelt es sich um amiibo-Karten, mit denen ihr zusätzliche Spielinhalte wie neue Charaktere und Items freischalten könnt. Das Sanrio-Kartenpaket enthält sechs Karten, die euch in Animal Corssing: New Horizons die folgenden neuen Inselbewohner im Stil bekannter Sanrio-Figuren bringen:

Rilla - Hello Kitty

Marty - Pompompurin

Étoile - Little Twin Stars

Chai - Cinnamoroll

Chelsea - My Melody

Toby - Kerokerokeroppi

Jede der neuen Figuren kommt mit entsprechenden Ingame-Gegenstände wie Kleidungs- und Möbelstücken. Die Inhalte der Neuauflage sind identisch mit denen der 2016 für Animal Crossing: New Leaf erschienenen Originalkarten. Mehr über die Sanrio-Karten könnt ihr in diesem Artikel erfahren:

