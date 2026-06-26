Passend zur WM 2026: Einer der besten Fußball-Animes kehrt nach vier Jahren mit neuer Staffel zurück

Zur zweiten Staffel von Aoashi gibt es endlich mehr Informationen – inklusive Season-Start-Termin. (© Yūgo Kobayashi / Production I.G.)

Während in den WM-Stadien der Welt die Gruppenphase läuft, veröffentlicht das offizielle Aoashi-Team heute auf X das erste offizielle Material zur ersten Hälfte von Season 2 und kündigt an: Nach vier Jahren Sendepause kehrt einer der beliebtesten Fußball-Anime der letzten Jahre zurück.

Aoashi Staffel 2: Songs, Sendetermin, Streaming

Season 2 umfasst der offiziellen Ankündigung zufolge 24 Episoden, die in zwei Cours à 12 Folgen aufgeteilt werden. Der erste Cour beginnt am 4. Oktober 2026, doch noch ist unklar, ob das auch für die weltweite Ausstrahlung gilt. Season 1 war international noch über Crunchyroll per Simulcast verfügbar.

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Autoplay

Den Opening-Song des ersten Cours von Staffel 2 übernimmt die Rockband 10-FEET, die in letzter Zeit globale Aufmerksamkeit mit ihrem TIteltrack zu einem anderen Sportanime erhielten – dem legendären Slam Dunk. Ein Songtitel für Aoashi wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.

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Ashito im A-Team – das ist der Stand der Dinge

Staffel 2 von Aoashi setzt die Ereignisse der Debütsaison fort: Ashito Aoi hat es in das A-Team der Jugendakademie eines J-League-Klubs geschafft. Das neue Saisonmotto: "Vertrau diesem Impuls" ("Sono shōdō wo, shinjiro").

Ab sofort misst er sich mit erfahreneren Spielern innerhalb des Klubs – eine Stufe, die im Vergleich zum Schülerturnier-Fokus vieler Sport-Anime ungewöhnlich spät in der Karriereentwicklung liegt und den Serienreiz ausmacht.

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Studiowechsel: TMS Entertainment löst Production I.G ab

Der größte Unterschied zu Season 1 ist ein Wechsel hinter der Kamera. Laut Anime News Network übernimmt TMS Entertainment die Animation von Production I.G, das die erste Staffel von Aoashi produzierte.

Als Regisseur tritt Kazuki Yokoyama (NieR:Automata Ver1.1a) an die Stelle von Akira Sato. Im Characterdesign-Team stoßen Asami Taguchi (Lupin III) und Junko Yamanaka (Gintama) zum weiterhin federführenden Manabu Nakatake hinzu.

Zudem bleiben weitere bewährte Kräfte an Bord: Drehbuchautor Masahiro Yokotani, Tonregisseur Shoji Hata und Komponist Masaru Yokoyama kehren allesamt aus Season 1 zurück.

Wollt ihr Aoashi Season 2 direkt ab Oktober schauen – oder wartet ihr, bis alle 24 Episoden am Stück verfügbar sind?