Apple Days bei Saturn: Apple Watch Series 6 im Angebote

Bei Saturn laufen ab heute bis zum 22. Feburar die Apple Days, in denen ihr unter anderem MacBooks, iPhones und iPads günstiger bekommt. Klares Highlight der Aktion ist aber die Apple Watch Series 6, die es in der schwarzen Version mit 44 mm schon für 369 Euro statt 459 Euro gibt. Laut Vergleichsplattformen ist Saturn damit mit weitem Abstand der derzeit günstigste Anbieter. Alternativ könnt ihr die Apple Watch Series 6 auch in der Version mit 40 mm und in der Farbe Sandrose/Gold für 349 Euro bekommen.

Die Apple Watch Series 6 bietet 32 GB Speicher und ein OLED-Display mit 448 x 368 Pixeln. Sie kann unter anderem Herzfrequenz, Höhenmeter und Schlafphasen messen und ist geeignet für Sportarten wie Radfahren, Schwimmen, Laufen und Gymnastik.

Weiter Angebote aus den Saturn Apple Days:

Die Übersicht über sämtliche Deals in den Saturn Apple Days findet ihr hier:

Apple Airpods Pro zum Toppreis bei Ebay

Auch bei dem Händler Gravis (99,5 Prozent positive Bewertungen auf Ebay) läuft gerade ein Apple Sale. Hier gibt es die Apple Airpods Pro inklusive Ladecase zu einem ohnehin schon günstigen Preis von 198 Euro (UVP: 278,90 Euro). Dieser Preis wird nochmal zehn Euro günstiger, wenn ihr den Gutscheincode POWEREBAY10E verwendet. Der Versand ist kostenlos. Es handelt sich natürlich um Neuware.

Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr die Apple Airpods Pro gerade nirgendwo sonst so günstig, nach Angaben von Idealo liegt der zweitgünstigste Preis bei 202,50 Euro. Das Angebot von Gravis läuft offiziell noch bis Ende des Monats, könnte aber schon deutlich früher ausverkauft sein. Die 10 Euro Rabatt durch den Gutscheincode bekommt ihr nur noch bis morgen.