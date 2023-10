Der Anfang von Attack on Titan im Prime Day Angebot!

Die zweite Staffel bekommt ihr in einer normalen, aber wertigen Blu-Ray Box. Die erste Staffel gibt es hingegen in der edlen und top ausgestatteten Deluxe Edition.

Die letzten Jahre ist man als Anime-Fan unmöglich um Attack on Titan herumgekommen. Beim Prime Day habt ihr aktuell die Möglichkeit Staffel 1 und 2 im Angebot zu schnappen. Vor allem die Deluxe Edition der ersten Staffel kann sich echt sehen lassen und gehört zu einer der großzügigsten Sammlerboxen der Serie.

Neben dem Anime auf Blu-Ray bekommt ihr dort nämlich 25 zusätzliche Mini-Episoden, ein Clean Opening und Ending ohne Credits, ein 44-seitiges Booklet mit Hintergründen zu der Produktion und Artworks und nicht zuletzt ein Synchro-Special von unserem Kollegen NinotakuTV.

Die riesigen Stadtmauern müssen von den Jägern um jeden Preis beschützt werden.

Die zweite Staffel gibt es leider nicht in so einer schicken Deluxe Version, dafür bekommt ihr hier ein Poster, Magnetset und einen Sammelschuber für eure Sammlung. Am meisten schmeckt als Vertröstung natürlich der deutlich sattere Rabatt, was die Staffel zu einem echten Schnapper im Prime Day macht.

In der zweiten Staffel beweist der Anime, warum er so besonders ist. Apokalypsen gibt es viele und Attack on Titan wagt es, die Apokalypse mit seinen monströsen Titanen neu zu denken und die psychologische Belastung junger Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Die genauere Beleuchtung der namensgebenden Titanen in Staffel zwei tut dem Mysterium ebenfalls keinen Abbruch.